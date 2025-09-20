Złoty owoc jesieni. Wspiera odporność i serce, koi nerwy, poprawia trawienie

Agnieszka Kasprzyk

Pigwa to owoc zapomniany, a szkoda. Wygląda niepozornie, ale kryje w sobie bogactwo witamin, minerałów i niezwykłych właściwości zdrowotnych. Często nazywana jest polską cytryną, ze względu na kolor, smak i walory zdrowotne. Dziś pigwa znów wraca do łask jako składnik przetworów i naturalny sposób na wzmocnienie organizmu.

Pigwa pospolita wydaje specyficzne owoce. Są smaczne, ale dopiero po gotowaniu (fot. pixabay)
Pigwa pospolita wydaje specyficzne owoce. Są smaczne, ale dopiero po gotowaniu (fot. pixabay)CanvaProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Pigwa. Bogactwo witamin i minerałów
  2. Wpływ pigwy na zdrowie
  3. Pigwa a codzienna dieta. Idealna dla seniorów i cukrzyków
  4. Pigwa w kuchni. Jak wykorzystać jej moc?

Pigwa. Bogactwo witamin i minerałów

Pigwa to owoc pełen witamin. Ma w sobie nie tylko imponującą dawkę witaminy C, ale także witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy i poprawiają koncentrację. Zawiera witaminę A, ważną dla wzroku i kondycji skóry, oraz witaminę E, czyli naturalny przeciwutleniacz chroniący komórki przed starzeniem. Nie brakuje w niej minerałów: potasu regulującego ciśnienie i magnezu uspokajającego nerwy. Owoc jest pełen wapnia i fosforu dbających o mocne kości oraz żelaza wspierającego produkcję czerwonych krwinek.

Pigwa jest też źródłem związków organicznych. Pektyny i garbniki poprawiają trawienie i oczyszczają organizm z toksyn. W jej miąższu i skórce znajdziemy polifenole, czyli silnie działające antyoksydanty. Wielu nazywa pigwę polską cytryną, ponieważ jest żółta i bardzo kwaśna. Niektórzy twierdzą, że ma więcej witaminy C niż cytrusy, ale to nie prawda. Nad cytryną ma tę przewagę, że zawiera dodatkowo polifenole, pektyny, garbniki i duże ilości błonnika. To właśnie one w połączeniu z witaminą C dają efekt wzmacniający odporność.

Owoce pigwy często mylone są z pigwowcem
Owoce pigwy często mylone są z pigwowcem123RF/PICSEL

Wpływ pigwy na zdrowie

Pigwa działa jak naturalny lek wzmacniający. Jej witamina C i flawonoidy stymulują układ odpornościowy, pomagając szybciej zwalczać infekcje i skracając czas przeziębienia. Zawarte w owocu polifenole poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych, co obniża ryzyko miażdżycy. Błonnik i pektyny obecne w polskiej cytrynie regulują poziom cholesterolu, a kwasy organiczne wspierają prawidłowe krążenie. Pigwa łagodzi też wszelkie stany zapalne w organizmie, od śluzówki żołądka po bolące stawy.

Nie bez powodu owoce te były cenione już w medycynie ludowej. W staropolskich domach syropy z pigwy podawano na kaszel i przeziębienie. Napary z jej liści stosowano na dolegliwości trawienne, a nalewki miały wspierać serce i poprawiać krążenie. Wierzono, że pigwa koi nerwy i łagodzi melancholię, dlatego chętnie sięgano po nią w stanach osłabienia czy wyczerpania. To owoc, który od wieków wspierał zdrowie, a dziś potwierdzają to również badania naukowe.

Zobacz również:

Ziemniaki z przyprawą curry mogą przyspieszyć metabolizm
Porady

To nieprawda, że tuczą. Z takim dodatkiem pomogą zrzucić oponkę

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Pigwa a codzienna dieta. Idealna dla seniorów i cukrzyków

Pigwa to owoc uniwersalny, ale niektórzy skorzystają z niej szczególnie mocno. Seniorzy, bo wspiera serce, kości i układ odpornościowy. Osoby z cukrzycą lub insulinoopornością, bo pomaga regulować poziom cukru we krwi. Ludzie żyjący w stresie powinni docenić magnez i witaminy z grupy B, które pomagają ukoić nerwy i poprawiają sen.

Pigwa przyda się też sportowcom. Dzięki antyoksydantom wspomaga regenerację organizmu po wysiłku, a wysoka zawartość potasu pomaga utrzymać równowagę elektrolitową. Kobiety w ciąży mogą po nią sięgać, by złagodzić mdłości i wzmocnić odporność, choć warto skonsultować się wcześniej z lekarzem. Pigwy powinny unikać osoby z ostrymi chorobami żołądka i jelit, cierpiące na przewlekłe zaparcia lub ze zdiagnozowaną alergią. Dla większości jednak jest to owoc bezpieczny, szczególnie w postaci przetworów.

Trzy owoce pigwy, kilka lśniących zielonych liści, laseczki cynamonu oraz słoiczek dżemu pigwowego z kawałkami owoców, ustawione na szarej, kamiennej powierzchni.
Z pigwy można robić konfitury i dżemy.Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Pigwa w kuchni. Jak wykorzystać jej moc?

Na surowo pigwa jest cierpka i twarda, ale po obróbce odkrywa swoje prawdziwe oblicze. Z owoców można przygotować syrop do herbaty, który działa jak domowy lek na przeziębienie. Pigwa świetnie nadaje się też do pieczenia, w plastrach karmelizowanych w miodzie zyskuje niezwykły aromat.

Najbardziej znana jest pigwówka, czyli nalewka o złotym kolorze i głębokim smaku, którą dawniej podawano na rozgrzanie. Z owoców można zrobić także gęste konfitury, które doskonale pasują do serów, zwłaszcza pleśniowych.

W tradycyjnej kuchni polskiej pigwa miała swoje szczególne miejsce. Już w XVII wieku trafiała na stoły szlacheckie. Pieczona z dziczyzną, kaczką czy gęsią podkreślała smak ciężkich, tłustych potraw. W chłopskich domach robiono z niej kompoty i powidła, które służyły jako zapas witamin na zimę. Często przechowywano ją w spiżarniach razem z jabłkami i gruszkami, bo pigwa roztaczała wokół intensywny aromat i chroniła inne owoce przed psuciem.

Pigwa to skarb prosto z sadu
Pigwa to skarb prosto z sadu123RF/PICSEL

Ciekawym pomysłem jest użycie pigwy do mięs także dziś. Pieczona z kaczką lub wieprzowiną nadaje potrawie lekko kwaskowaty akcent, który równoważy tłustość. W duecie z jabłkami czy gruszkami sprawdza się w kompotach i musach. Pigwa lubi towarzystwo cynamonu, goździków i miodu, z którymi tworzy niezapomniany, jesienny smak.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej TopaINTERIA.PL

Najnowsze