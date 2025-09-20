To nieprawda, że tuczą. Z takim dodatkiem pomogą zrzucić oponkę
"Mięso zjedz, ziemniaki zostaw" - te słowa jak mantra wbiły się w naszą świadomość, a poczciwe bulwy zostały sprowadzone jako dodatek do obiadu. Całkiem niesłusznie, bo są niskokaloryczne, sycą na długo i można z nich przygotować wiele przepysznych potraw. Jeśli zależy nam na zrzuceniu kilku nadprogramowych kilogramów, warto łaskawszym okiem spojrzeć na ziemniaki, a dodatek curry przeniesie nas w orientalną, kulinarną podróż
Spis treści:
- Ziemniaki w głównej roli: idealny obiad
- Curry do ziemniaków. Przyspieszy odchudzanie
- Ziemniaki z curry? Połączenie idealne
Ziemniaki w głównej roli: idealny obiad
Do ziemniaków przylgnęła łatka kalorycznego dodatku do obiadu, ale całkiem niesłusznie. Faktycznie, mogą być przyczyną nadprogramowych kilogramów, ale wyłącznie wtedy, kiedy podawane są z tłustymi dodatkami: skwarkami, masłem, mlekiem i innymi wkładkami. Ziemniaki solo są jednak bardzo zdrową i dietetyczną opcją. Wystarczy wspomnieć, że są bogatym źródłem błonnika pokarmowego oraz witaminy C, co dla żołądka i jelit jest na wagę złota.
Czy ziemniaki są kaloryczne? W 100 gramach gotowanych bulw jest ok. 70 kcal, natomiast pieczone około 90 kcal. Jeśli będziemy trzymać się zasad, aby ziemniaki nie miały zbędnych dodatków, to możemy uzyskać w łatwy sposób sycący i dietetyczny obiad za grosze.
Curry do ziemniaków. Przyspieszy odchudzanie
Curry to danie z kuchni indyjskiej, które nad Wisłą jest doskonale już znane. Nazwa ta odnosi się również do mieszanki przypraw, którą można bez problemu kupić w sklepie. Co tam znajdziemy? Choć składniki mogą się nieco różnić, to kilka komponentów ma tam obowiązkową obecność. Co można znaleźć w curry? Przede wszystkim kurkumę, kumin, imbir, chilli, czosnek, goździki i cynamon.
Skład curry powinien nas zainteresować, ponieważ oferuje nie tylko bardzo ciekawy, wyrazisty i orientalny smak, ale mają spory potencjał zdrowotny. Większość z tych przypraw ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, co jest pomocne w prewencji wielu przypadłości. Warto zainteresować się również curry wtedy, kiedy chcemy zrzucić zbędne kilogramy. Dlaczego? Ponieważ składniki zawarte w curry zaliczane są do termogeników: substancji przyspieszającej metabolizm, co ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej.
Ziemniaki z curry? Połączenie idealne
Skoro wiemy już, że ziemniaki są niskokaloryczne, a curry pomaga spalać kalorie, trzeba takie połączenie wykorzystać. Najlepiej smaczne bulwy upiec: najlepiej, kiedy dokładnie je wyszorujemy (ze skórką są najzdrowsze), a później pokroimy w ćwiartki. Później ziemniaki można polać niewielką ilością tłuszczu (oliwy lub oleju), dodać łyżeczkę curry i dokładnie wymieszać. Takie ziemniaki można piec pod przykryciem przez godzinę w 180 stopniach. Jeśli nie mamy tyle czasu, to ziemniaki można ugotować tak, jak zwykle i po odcedzeniu dodać przyprawę do smaku.