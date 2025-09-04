Nowa funkcja popularnej platformy zagrozi naszej prywatności?

Facebook wdraża funkcję, która już teraz budzi ogromne emocje. Meta AI ma możliwość przeglądania całej zawartości twojej rolki aparatu i analizowania zdjęć zapisanych w telefonie, nawet tych, które nigdy nie były opublikowane w sieci. Choć firma zapewnia, że dane nie posłużą do targetowania reklam, użytkownicy obawiają się poważnego naruszenia prywatności.

Nowość, ogłoszona w czerwcu, ma działać tak, by podsuwać automatycznie generowane przez sztuczną inteligencję propozycje, takie jak kreatywne kolaże, podsumowania wyjazdów czy przeróbki zdjęć, które nigdy nie trafiły na Facebooka. Technologia oparta na "przetwarzaniu w chmurze" powinna prosić o zgodę podczas dodawania relacji (tzw. story). Ci, którzy kliknęli "zgadzam się", automatycznie akceptują regulamin Meta AI. Ten dopuszcza analizę multimediów, a nawet szczegółów biometrycznych - w tym cech twarzy.

Jak wyłączyć funkcję "analizy zdjęć przez Meta AI" na Facebooku?

Jeśli obawiasz się, że twoje prywatne zdjęcia mogą zostać objęte eksperymentalnym skanowaniem przez Meta AI, masz możliwość samodzielnego wyłączenia tej funkcji. Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli nie chcesz, aby algorytmy Facebooka miały dostęp do fotografii, których nigdy nie opublikowałeś. Proces jest prosty i zajmie ci tylko chwilę. Wystarczy, że wykonasz poniższe kroki krok po kroku. Dzięki temu odzyskasz kontrolę nad swoją galerią i ograniczysz ryzyko, że twoje zdjęcia zostaną wykorzystane do testów.

Przejdź do "menu" w aplikacji Facebook, potem "Ustawienia i prywatność", a następnie do "Ustawienia". Wyszukaj "Sugestie dotyczące zdjęć z rolki aparatu". Pojawią się dwie opcje, które powinieneś wyłączyć (tak, aby przycisk się nie świecił):

"Sugestie dotyczące udostępniania zdjęć z rolki aparatu",

"Otrzymuj sugestie zdjęć z rolki aparatu podczas przeglądania Facebooka".

Wszystko jest gotowe, a Meta AI nie będzie korzystać z twoich zdjęć z galerii aparatu.

