ZUS zakończył wypłatę tzw. czternastek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył proces związany z wypłatą czternastej emerytury. Przelewy na konto lub przekazy pocztowe otrzymało prawie 6,5 mln osób, do których trafiło łącznie ponad 7,6 mld zł netto.

Podobnie jak trzynasta emerytura, która wypłacana jest w kwietniu, tzw. czternastka jest równa minimalnej kwocie emerytury obowiązującej od marca br. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyznał osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli jest wyższe, proporcjonalnie obniżamy czternastą emeryturę na zasadzie "złotówka za złotówkę" - wskazuje ZUS.

Zmiana terminu wypłaty październikowych emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc świadczenia w standardowych terminach, którymi są 1., 6., 10., 15., 20., oraz 25. dzień miesiąca. Należy jednak pamiętać, że jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze muszą trafić do seniorów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Właśnie z tą sytuacją będziemy mieć do czynienia w październiku, ponieważ 25 października przypada w sobotę, w związku z tym osoby pobierające emerytury w tym terminie, otrzymają je dzień wcześniej, zatem w piątek 24 października.

Ponadto osoby, dla których termin wypłat emerytur to 1. dzień miesiąca, listopadowe świadczenie dostaną 31 października, ponieważ 1 listopada jest dniem wolnym z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych.

