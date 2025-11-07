Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, zdecydowanie więcej chmur na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od 8 st. C na północnym wschodzie, ok. 11 st. C w centrum do 15 st. C na południu.

W sobotę na północy i zachodzie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju na ogół duże. Przelotnych opadów deszczu należy spodziewać się na południu, w Tatrach opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 13 st. C.

W niedzielę nad Polską zachmurzenie duże, w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Zrobi się nieco chłodniej, bowiem w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 6 st. C do 11 st. C.

Poniedziałek zdaniem ekspertów z IMGW będzie niestety deszczowy. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. We wtorek niemal kopia aury z poniedziałku - nadal duże zachmurzenie, mokro i temperatura maksymalna 10 st. C.

W środę przejaśnienia możliwe na południu i na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże. W wielu miejscach możliwe jednak przelotne opady deszczu. Na termometrach od 6 st. C do 10 st. C.

W czwartek zachmurzenie duże, na południu i zachodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia - wskazuje IMGW. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie i na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 11 st. C.

W dniach 19 i 20 listopada nastąpi nagły zwrot w pogodzie? Marek Kowalczyk/REPORTER East News

Czeka nas pierwsze uderzenie zimy w tym sezonie?

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że europejski i amerykański model prognostyczny, coraz częściej wskazują na obfite opady śniegu w naszym kraju pod koniec listopada.

"W dniach 19 i 20 listopada nastąpi nagły zwrot w pogodzie, ponieważ przejdzie układ niżowy, wraz z którym zacznie spływać zimne powietrze arktyczne. Deszcz błyskawicznie przejdzie w śnieg zasypujący całą południową połowę kraju" - czytamy.

Wówczas, jak wskazuje TwojaPogoda.pl - może spaść od 1 do 10 centymetrów śniegu, jednak w pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką po Mazowsze nawet do 25 centymetrów. Eksperci dodają, że jest to "skrajna wiązka prognozy", a więc najmniej prawdopodobna, choć i takiego scenariusza w kontekście aury nie można wykluczyć.

"Ewa gotuje". Zupa śliwkowa Polsat