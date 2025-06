Ekspresowe wsparcie i nawilżenie skóry. Nowa linia marki Ziaja już w sklepach

Mikroelementy z Atlantyku

Skuteczna pielęgnacja to przede wszystkim dobrze przemyślane formuły. W przypadku nowej serii Ziaja Sport kluczowym składnikiem są mikroelementy pozyskiwane z wód Oceanu Atlantyckiego. To naturalne źródło minerałów takich jak magnez, cynk, żelazo, lit, potas, wapń, sód i siarka - czyli odżywczy koktajl dla naszej skóry. Regularnie stosując produkty z tej serii, wspieramy naturalny czynnik nawilżający skóry (NMF), dzięki czemu bariera ochronna naskórka zostaje wyraźnie wzmocniona. Skóra staje się bardziej sprężysta, mniej podatna na przesuszenia i podrażnienia. Cera wygląda zdrowiej, a pory - nawet w przypadku skóry dojrzałej - są mniej widoczne. Dodatkowo minerały działają antyoksydacyjnie, co oznacza realną ochronę przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

Łubin i koenzym Q10

Drugim filarem tej serii są oligopeptydy i oligosacharydy pochodzące ze słodkiego łubinu. Choć nazwa brzmi jak z podręcznika chemii, ich działanie jest bardzo proste - głęboko nawilżają i regenerują, wspierają syntezę lipidów i protein odpowiedzialnych za strukturę naskórka, a także chronią skórę przed promieniowaniem UV. Dzięki nim odczuwamy prawdziwe ukojenie - zwłaszcza wtedy, gdy skóra jest zmęczona i wysuszona.

Dopełnieniem tej pielęgnacyjnej trójcy jest koenzym Q10, znany jako eliksir młodości. Wspomaga dotlenienie komórek, ujędrnia skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Sprawia, że staje się promienna, wyrównuje koloryt i poprawia napięcie.

Poranny rytuał dla twarzy

Serum odmładzające błyskawicznie nawilża i ujędrnia, redukuje zaczerwienienia i poprawia kondycję skóry materiały promocyjne

W linii Ziaja Sport znalazły się kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Dzień rozpoczynamy od aqua-toniku do twarzy i ciała - to lekki, odświeżający produkt, który świetnie sprawdza się po wysiłku fizycznym, ale też w gorące dni, kiedy potrzebujemy orzeźwienia. To taki "reset" dla skóry - wystarczy spryskać nim twarz z odległości 20 cm, by poczuć natychmiastową ulgę. W badaniach in vivo tonik wykazał aż 40 proc. wzrostu nawilżenia już po pierwszej aplikacji.

Kolejny krok to . W testach aplikacyjnych przeprowadzonych przez Laboratorium Badań i Rozwoju Ziaja udowodniono, iż poziom nawilżenia po aplikacji serum wzrósł o 43 proc. - to wynik, który naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza gdy potrzebujemy szybkiego efektu przed wyjściem z domu.

Na koniec obowiązkowy krok - krem z filtrem SPF 50. To nie tylko ochrona przed promieniowaniem UV, ale także przed światłem niebieskim z ekranów. Warto zaznaczyć, że formuła jest lekka, nie zapycha porów i daje suche wykończenie, więc możemy go spokojnie stosować także pod makijaż.

Kompleksowa pielęgnacja

Antyperspirant z serum gwarantuje długotrwałą ochronę przed poceniem się i pozostawia nawilżoną skórę pod pachami materiały promocyjne

Ziaja w linii Sport stawia na kosmetyki 2w1 - idealne rozwiązanie dla aktywnych osób, które chcą skutecznej i szybkiej pielęgnacji.

Żel pod prysznic i szampon 2w1 łagodnie oczyszcza skórę i włosy, nie powodując przesuszenia ani podrażnień. Z kolei balsam do ciała i odżywka do włosów 2w1 nawilża skórę i włosy, odżywia i pozostawia uczucie świeżości. Testy aplikacyjne przeprowadzone przez producenta kosmetyków potwierdziły wzrost nawilżenia o 20 proc. już po jednej aplikacji. Kolejnym kosmetykiem 2w1 jest , który gwarantuje długotrwałą ochronę przed poceniem się, eliminuje przykry zapachu potu, a jednocześnie pozostawia nawilżoną i gładką skóra pod pachami i nie powoduje podrażnień.

W nowej linii znajdziemy również fito żel do nóg, który błyskawicznie chłodzi, dając ulgę po ciężkim dniu. A kiedy już nasze nogi będą ukojone i zrelaksowane, sięgnijmy po krem do rąk i stóp, który świetnie nawilża, a do tego szybko się wchłania, pozostawiając uczucie gładkości.

Ziaja Sport to nie tylko seria kosmetyków, ale całe podejście do pielęgnacji - dynamiczne, świadome i skuteczne. To szybka odpowiedź na potrzeby skóry w codziennym pędzie. I choć produkty powstały z myślą o osobach aktywnych, sprawdzają się doskonale u każdego, kto chce zatroszczyć o skórę bez zbędnych komplikacji.

Materiał promocyjny