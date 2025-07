Burek to jedno z tych dań, o którego prawdziwe pochodzenie trwają gorące spory. Czy to Bośnia? Serbia? A może Turcja? Jedno jest pewne - gdziekolwiek się pojawi, z miejsca zdobywa fanów. Bo jak nie kochać cieniutkiego, zawiniętego ciasta filo, napchanego pysznym farszem?

Choć wielu uważa go za narodową potrawę Bośni i Hercegowiny, historia burka sięga czasów Imperium Osmańskiego. To właśnie Turcy przynieśli ten przysmak do Europy Południowo-Wschodniej.