"Nomada": Co zobaczyć w Alanyi? To "tureckie Władysławowo"

Marta wyjaśnia, że doskonałym miejscem na rozpoczęcie wakacji w Turcji jest Alanya. Jest kurort turystyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Miasto oferuje wiele atrakcji, zarówno dla miłośników historii, jak i natury. Warto zajrzeć do miejscowych podziemi, a także odwiedzić słynną plażę Damlataş, będącą częścią plaży Kleopatry, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w całej Turcji. Warto udać się na wzgórze Kale, do pozostałości po dawnym zamku, albo pokierować się w stronę gór Taurus. W okolicach Alanyi znajdują się również sady owocowe, gdzie można zobaczyć, jak rosną granaty, banany czy ananasy, a także drzewo pieprzowe, które nie są codziennym widokiem. Nie można też pominąć lokalnego bazaru - barwnego, pełnego zapachów i dźwięków miejsca, które stanowi prawdziwe odbicie tureckiego klimatu. Choć Alanya jest kurortem i często porównuje się ją do "tureckiego Władysławowa", ma w sobie niepowtarzalny urok i autentyczność. Marta dodaje, że jeśli komuś spodoba się atmosfera i natura tego miejsca, z pewnością zachwyci go również reszta Turcji. Alanya to doskonała baza wypadowa, by rozpocząć swoją przygodę.