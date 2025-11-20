Z Kazachstanu do Bydgoszczy: "Jestem mieszanką studencką"

Nigdy nie planowała życia w Polsce. Dorastała w Kazachstanie, w domu, w którym celebrowano każde święto, a otwartość na świat i szacunek dla innych kultur oraz religii były czymś naturalnym. Mimo że jej praprababka miała polskie korzenie, Polska wydawała się jej daleka i nieosiągalna. A jednak to właśnie tutaj - zupełnie niespodziewanie - trafiła jako młoda studentka i mówi dziś o sobie z uśmiechem: "Jestem mieszanką studencką".

Pierwszym przystankiem był Bydgoszcz, a następnie Nowy Sącz. Potem jednak powróciła do Polski na stałe w wieku 21 lat. W Kazachstanie szybko zrozumiała, że chce wrócić do kraju, który dał jej poczucie swobody i nowych możliwości. W ojczyźnie czuła, że rozwój kariery może być trudny - wiele zawodowych dróg zależało od koneksji i układów, a nie od talentu czy ambicji. Polska stała się więc dla niej nie tylko miejscem na mapie, lecz także szansą na niezależne życie i realizację marzeń.

Sofi na swoim Instagramie przedstawia się jako "Kazaszka w Polsce", prowadząc profil @from_sofii. To właśnie tam zaczęła dzielić się historiami o swoim pochodzeniu, kulturze i codzienności w Kazachstanie. Szybko okazało się, że takie treści przyciągają rzesze odbiorców spragnionych autentycznych opowieści zza granicy. Jej szczerość, poczucie humoru i gotowość do uchylania drzwi do świata, sprawiły, że wokół jej profilu powstała zaangażowana społeczność.

Kazaszka nie ogranicza się jednak tylko do internetu. Z dumą stworzyła firmę turystyczną, która organizuje wyjazdy do Kazachstanu szyte na miarę. Każda trasa jest opracowywana indywidualnie, tak aby podróżujący mogli odkryć kraj na swój sposób: zgodnie z własnymi zainteresowaniami, tempem i marzeniami. Dzięki temu pokazuje Kazachstan nie jako odległe miejsce na mapie, lecz jako fascynującą przestrzeń pełną historii, natury i gościnności.