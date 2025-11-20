Jan Komasa w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami": Boję się o swój zawód
Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był reżyser, Jan Komasa. Wkrótce do kin trafi film "Rocznica", będący hollywoodzkim debiutem reżysera. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz opowiadał o swoim nowym obrazie, lękach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, emocjach i polityce.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.