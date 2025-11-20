Spis treści: Adwent. Co oznacza ten okres w Kościele? Jak wygląda symbolika adwentu? Skąd wziął się adwent. Najważniejsze historyczne ustalenia Ile trwa adwent i kiedy się zaczyna? Cztery niedziele adwentu Najważniejsze zwyczaje adwentowe. Roraty i wieniec adwentowy Dlaczego w adwencie stawiamy na dobre uczynki? Mikołajki w adwencie. Co warto przypomnieć sobie 6 grudnia? Najczęstsze błędy popełniane w adwencie. Jak się ich ustrzec? Zakupy i dekoracje w adwencie. Jak nie przesadzić? Adwent i umiar. Co radzą duchowni?

Adwent. Co oznacza ten okres w Kościele?

Adwent (łac. adventus, czyli przyjście) to wyjątkowy okres liturgiczny w Kościołach zachodnich (łacińskim, anglikańskim i protestanckim), poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. Adwent poświęcony jest oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a jednocześnie przypomina historyczne oczekiwanie na Mesjasza. Słowo adventus można też przetłumaczyć jako "zbliżanie się". Chrześcijanie oczekują w adwencie nie tylko na święta upamiętniające narodziny Zbawcy, lecz także na powtórne jego przyjście.

Jak wygląda symbolika adwentu?

Kolorem adwentu jest fiolet - kapłani w kościołach noszą w tym czasie fioletowe ornaty, w kościołach ewangelickich materiałem w tym kolorze przykrywa się także ołtarz. W trzecią niedzielę adwentu ksiądz zakłada ornat w kolorze różowym.

Skąd wziął się adwent. Najważniejsze historyczne ustalenia

Początki adwentu sięgają prawdopodobnie II połowy IV wieku. Według niektórych badaczy, adwent zaczęto obchodzić trochę później, bo w V wieku, kiedy biskup Perpetuus z Tours zdecydował, że począwszy od wspomnienia świętego Marcina (czyli 11 listopada) do świąt Bożego Narodzenia należy utrzymywać post trzy razy w tygodniu. W Rzymie adwent zaczęto obchodzić pod koniec VI wieku i miał on formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana - nie wiązał się z postem ani z żadnymi pokutnymi czynnościami.

W końcu papież Grzegorz Wielki ujednolicił zalecenia liturgiczne - od tego czasu adwent trwa cztery tygodnie i jest okresem radosnego, choć pełnego modlitwy i refleksji oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Adwent zaczyna się dokładnie w niedzielę poprzedzającą trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem, a kończy w Wigilię o zmierzchu.

Ile trwa adwent i kiedy się zaczyna?

W tym roku adwent zaczyna się w niedzielę, 30 listopada, a kończy w środę, 24 grudnia.

Cztery niedziele adwentu

Co oznaczają cztery niedziele adwentu?

Każda z czterech niedziel adwentu oznacza inny etap oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa.

Pierwsza niedziela adwentu jest dniem, w którym zaczyna się ten okres. Wierni zapalają pierwszą z czterech świec adwentowych, zwaną Świecą Nadziei (lub Świecą Proroka). Tego dnia wspomina się proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Chrystusa.

Druga niedziela adwentu poświęcona jest miejscu, w którym Jezus przyszedł na świat, czyli Betlejem. Zapala się tego dnia świecę zwaną Świecą Pokoju lub Świecą Betlejem.

Trzecia niedziela adwentu to Gaudate (czyli: "Radujcie się"). Tego dnia zapala się Świecę Radości, zwaną też Świecą Pasterzy.

Czwarta, ostatnia niedziela adwentu upamiętnia aniołów, którzy objawili się przy narodzeniu Jezusa. Tego dnia zapala się czwartą, ostatnią świecę, zwaną Świecą Miłości lub Świecą Aniołów.

Najważniejsze zwyczaje adwentowe. Roraty i wieniec adwentowy

Czas adwentu obfituje w zwyczaje religijne i rytuały ważne dla wiernych. Najistotniejszym z nich jest oczywiście Msza św. roratnia, ku czci Matki Bożej, zwana też po prostu roratami. Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, przybraną w białą wstążkę, która symbolizuje Matkę Bożą.

W wielu domach pojawia się też w tym czasie wieniec adwentowy. To niemiecki zwyczaj, znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się cztery świece, które zapala się w kolejne niedziele, modląc się i czuwając w gotowości na narodziny Jezusa.

W niektórych domach, szczególnie tych bardzo tradycyjnych przygotowuje się w tym czasie szopki, a czasem nawet gwiazdy i przebrania na czas "chodzenia po kolędzie".

Dlaczego w adwencie stawiamy na dobre uczynki?

Czas adwentu to także okres, w którym katolicy starają się "zbierać" dobre uczynki. Wiele osób skupia się wtedy na potrzebach innych, angażuje się w akcje charytatywne i pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Mikołajki w adwencie. Co warto przypomnieć sobie 6 grudnia?

W pierwszej części adwentu, a konkretnie 6 grudnia, przeżywa się też w Kościele wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, który słynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Warto tego dnia skupić się na genezie święta i obdarować prezentami nie tylko najbliższych, ale również potrzebujących, chorych i samotnych.

Najczęstsze błędy popełniane w adwencie. Jak się ich ustrzec?

Czas adwentu kojarzy się większości wiernych Kościoła Katolickiego z postanowieniami i chęcią zmiany na lepsze. Faktycznie, według księży i wiernych jest on dobrym momentem do zmiany złych przyzwyczajeń. Dziś do najpopularniejszych "grzeszków" należą bez wątpienia:

uzależnienie od telefonu i internetu,

stosowanie używek,

obżarstwo,

kłótnie z bliskimi i rodziną,

nadmierne "imprezowanie".

W adwencie można więc popracować nad sobą i wprowadzić dobre, zdrowsze nawyki, tym bardziej że w tym wyjątkowym okresie wierni powinni zrezygnować z niektórych przyjemności.

W czasie adwentu powinno się zminimalizować np. ilość zjadanych słodyczy i smakołyków. Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie czas umiaru i powściągliwości. Na "słodkie obżarstwo" przyjdzie czas w Boże Narodzenie.

Adwent powinien także skłaniać do większej refleksji nas sobą i swoim życiem oraz do wyciszenia. Można oczywiście korzystać z życia i dobrze się bawić, a udział w koncercie czy zabawie nie jest zakazany. Mimo to, sporo osób rezygnuje w tym czasie z tego typu rozrywek i stawia na duchowy rozwój.

Zakupy i dekoracje w adwencie. Jak nie przesadzić?

Ostatnie tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia to prawdziwa zakupowa gorączka. Większość z nas spędza wtedy w sklepach i galeriach handlowych długie godziny, szukając idealnych prezentów, a przy okazji wpadając w pułapki zakupoholizmu. Duchowni przestrzegają katolików przed takim zachowaniem - w adwencie warto zachować równowagę między przygotowaniami a duchowym, bardzo istotnym aspektem oczekiwania. Bożonarodzeniowe prezenty to tylko dodatek - 25 grudnia największym powodem do radości powinny być dla wiernych narodziny Zbawiciela.

Innym błędem, popełnianym często zupełnie nieświadomie w adwencie, jest nadmierne dekorowanie domu i przepych. Wiele osób chce poczuć magię świąt i nie ma w tym nic zdrożnego, ale bogate dekoracje świąteczne powinny pojawić się domach najwcześniej dzień przed Wigilią.

Adwent i umiar. Co radzą duchowni?

Duchowni zachęcają także, by w okresie adwentu powstrzymać się od picia alkoholu. Nie ma wprawdzie oficjalnego zakazu, ale warto zrobić to nie tylko dla własnego zdrowia i wzmocnienia silnej woli, ale także, by bardziej świadomie przeżyć ten wyjątkowy czas.

