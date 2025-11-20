Najczęstsze błędy w czasie adwentu. Wiele osób popełnia je nieświadomie
30 listopada 2025 roku w Kościele rozpocznie się adwent - wyjątkowy czas oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa. Księża, jak co roku, przypominają, na czym powinni się skupić wierni w tym okresie i jakich błędów unikać. Większość z nich popełnianych jest bowiem nieświadomie.
Spis treści:
- Adwent. Co oznacza ten okres w Kościele?
- Jak wygląda symbolika adwentu?
- Skąd wziął się adwent. Najważniejsze historyczne ustalenia
- Ile trwa adwent i kiedy się zaczyna?
- Cztery niedziele adwentu
- Najważniejsze zwyczaje adwentowe. Roraty i wieniec adwentowy
- Dlaczego w adwencie stawiamy na dobre uczynki?
- Mikołajki w adwencie. Co warto przypomnieć sobie 6 grudnia?
- Najczęstsze błędy popełniane w adwencie. Jak się ich ustrzec?
- Zakupy i dekoracje w adwencie. Jak nie przesadzić?
- Adwent i umiar. Co radzą duchowni?
Adwent. Co oznacza ten okres w Kościele?
Adwent (łac. adventus, czyli przyjście) to wyjątkowy okres liturgiczny w Kościołach zachodnich (łacińskim, anglikańskim i protestanckim), poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. Adwent poświęcony jest oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a jednocześnie przypomina historyczne oczekiwanie na Mesjasza. Słowo adventus można też przetłumaczyć jako "zbliżanie się". Chrześcijanie oczekują w adwencie nie tylko na święta upamiętniające narodziny Zbawcy, lecz także na powtórne jego przyjście.
Jak wygląda symbolika adwentu?
Kolorem adwentu jest fiolet - kapłani w kościołach noszą w tym czasie fioletowe ornaty, w kościołach ewangelickich materiałem w tym kolorze przykrywa się także ołtarz. W trzecią niedzielę adwentu ksiądz zakłada ornat w kolorze różowym.
Skąd wziął się adwent. Najważniejsze historyczne ustalenia
Początki adwentu sięgają prawdopodobnie II połowy IV wieku. Według niektórych badaczy, adwent zaczęto obchodzić trochę później, bo w V wieku, kiedy biskup Perpetuus z Tours zdecydował, że począwszy od wspomnienia świętego Marcina (czyli 11 listopada) do świąt Bożego Narodzenia należy utrzymywać post trzy razy w tygodniu. W Rzymie adwent zaczęto obchodzić pod koniec VI wieku i miał on formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana - nie wiązał się z postem ani z żadnymi pokutnymi czynnościami.
W końcu papież Grzegorz Wielki ujednolicił zalecenia liturgiczne - od tego czasu adwent trwa cztery tygodnie i jest okresem radosnego, choć pełnego modlitwy i refleksji oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Adwent zaczyna się dokładnie w niedzielę poprzedzającą trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem, a kończy w Wigilię o zmierzchu.
Ile trwa adwent i kiedy się zaczyna?
W tym roku adwent zaczyna się w niedzielę, 30 listopada, a kończy w środę, 24 grudnia.
Cztery niedziele adwentu
Co oznaczają cztery niedziele adwentu?
Każda z czterech niedziel adwentu oznacza inny etap oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa.
- Pierwsza niedziela adwentu jest dniem, w którym zaczyna się ten okres. Wierni zapalają pierwszą z czterech świec adwentowych, zwaną Świecą Nadziei (lub Świecą Proroka). Tego dnia wspomina się proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Chrystusa.
- Druga niedziela adwentu poświęcona jest miejscu, w którym Jezus przyszedł na świat, czyli Betlejem. Zapala się tego dnia świecę zwaną Świecą Pokoju lub Świecą Betlejem.
- Trzecia niedziela adwentu to Gaudate (czyli: "Radujcie się"). Tego dnia zapala się Świecę Radości, zwaną też Świecą Pasterzy.
- Czwarta, ostatnia niedziela adwentu upamiętnia aniołów, którzy objawili się przy narodzeniu Jezusa. Tego dnia zapala się czwartą, ostatnią świecę, zwaną Świecą Miłości lub Świecą Aniołów.
Najważniejsze zwyczaje adwentowe. Roraty i wieniec adwentowy
Czas adwentu obfituje w zwyczaje religijne i rytuały ważne dla wiernych. Najistotniejszym z nich jest oczywiście Msza św. roratnia, ku czci Matki Bożej, zwana też po prostu roratami. Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, przybraną w białą wstążkę, która symbolizuje Matkę Bożą.
W wielu domach pojawia się też w tym czasie wieniec adwentowy. To niemiecki zwyczaj, znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się cztery świece, które zapala się w kolejne niedziele, modląc się i czuwając w gotowości na narodziny Jezusa.
W niektórych domach, szczególnie tych bardzo tradycyjnych przygotowuje się w tym czasie szopki, a czasem nawet gwiazdy i przebrania na czas "chodzenia po kolędzie".
Dlaczego w adwencie stawiamy na dobre uczynki?
Czas adwentu to także okres, w którym katolicy starają się "zbierać" dobre uczynki. Wiele osób skupia się wtedy na potrzebach innych, angażuje się w akcje charytatywne i pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
Mikołajki w adwencie. Co warto przypomnieć sobie 6 grudnia?
W pierwszej części adwentu, a konkretnie 6 grudnia, przeżywa się też w Kościele wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, który słynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Warto tego dnia skupić się na genezie święta i obdarować prezentami nie tylko najbliższych, ale również potrzebujących, chorych i samotnych.
Najczęstsze błędy popełniane w adwencie. Jak się ich ustrzec?
Czas adwentu kojarzy się większości wiernych Kościoła Katolickiego z postanowieniami i chęcią zmiany na lepsze. Faktycznie, według księży i wiernych jest on dobrym momentem do zmiany złych przyzwyczajeń. Dziś do najpopularniejszych "grzeszków" należą bez wątpienia:
- uzależnienie od telefonu i internetu,
- stosowanie używek,
- obżarstwo,
- kłótnie z bliskimi i rodziną,
- nadmierne "imprezowanie".
W adwencie można więc popracować nad sobą i wprowadzić dobre, zdrowsze nawyki, tym bardziej że w tym wyjątkowym okresie wierni powinni zrezygnować z niektórych przyjemności.
W czasie adwentu powinno się zminimalizować np. ilość zjadanych słodyczy i smakołyków. Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie czas umiaru i powściągliwości. Na "słodkie obżarstwo" przyjdzie czas w Boże Narodzenie.
Adwent powinien także skłaniać do większej refleksji nas sobą i swoim życiem oraz do wyciszenia. Można oczywiście korzystać z życia i dobrze się bawić, a udział w koncercie czy zabawie nie jest zakazany. Mimo to, sporo osób rezygnuje w tym czasie z tego typu rozrywek i stawia na duchowy rozwój.
Zakupy i dekoracje w adwencie. Jak nie przesadzić?
Ostatnie tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia to prawdziwa zakupowa gorączka. Większość z nas spędza wtedy w sklepach i galeriach handlowych długie godziny, szukając idealnych prezentów, a przy okazji wpadając w pułapki zakupoholizmu. Duchowni przestrzegają katolików przed takim zachowaniem - w adwencie warto zachować równowagę między przygotowaniami a duchowym, bardzo istotnym aspektem oczekiwania. Bożonarodzeniowe prezenty to tylko dodatek - 25 grudnia największym powodem do radości powinny być dla wiernych narodziny Zbawiciela.
Innym błędem, popełnianym często zupełnie nieświadomie w adwencie, jest nadmierne dekorowanie domu i przepych. Wiele osób chce poczuć magię świąt i nie ma w tym nic zdrożnego, ale bogate dekoracje świąteczne powinny pojawić się domach najwcześniej dzień przed Wigilią.
Adwent i umiar. Co radzą duchowni?
Duchowni zachęcają także, by w okresie adwentu powstrzymać się od picia alkoholu. Nie ma wprawdzie oficjalnego zakazu, ale warto zrobić to nie tylko dla własnego zdrowia i wzmocnienia silnej woli, ale także, by bardziej świadomie przeżyć ten wyjątkowy czas.
Zobacz również: Czy można tańczyć w adwencie? Oto co mówią kościelne przepisy
Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.