Przygotuj ten składnik do barszczu już teraz. W Wigilię wszyscy będą zajadać się ze smakiem
Kulinarne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia warto zacząć już kilka tygodni wcześniej -szczególnie jeśli na wigilijną ucztę planujesz przygotować czerwony barszcz na zakwasie. Ta świąteczna potrawa w wielu polskich domach jest wręcz obowiązkowa. Jak przygotować idealny w smaku buraczany zakwas? To prostsze niż ci się wydaje.
Spis treści:
- Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię
- Dlaczego warto pić zakwas z buraków?
- Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku
Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię
Barszcz czerwony to tradycyjna potrawa wigilijna, bez której wielu nie wyobraża sobie świąt. Mimo iż receptury na wyśmienitą w smaku zupę z buraków są do siebie bardzo podobne, każdy robi ją na swój sposób. Zdaniem wielu gospodyń domowych, prawdziwy wigilijny barszcz to ten z dodatkiem naturalnego, samodzielnie przygotowanego w domu zakwasu. Ma wówczas jeszcze bardziej wyrazisty smak i niepowtarzalny aromat.
Jeśli w tym roku planujesz przygotować go w ten sposób, zakwas zacznij przyrządzać już na początku grudnia, a nawet końcem listopada. Optymalny czas, który potrzebują buraki na dostateczne ukiszenie to około 10-21 dni.
Dlaczego warto pić zakwas z buraków?
Zakwas z buraków można wykorzystać nie tylko jako dodatek do barszczu. Warto również spożywać go przez cały rok jako wsparcie dla organizmu - jego wpływ na zdrowie jest bowiem nieoceniony. Zawarte w tym eliksirze naturalne probiotyki, witaminy i antyoksydanty mają niezwykłą moc. Regularne spożywanie zakwasu buraczanego:
- Wspomaga odporność - jest dobrym źródłem witamin A, C, z grupy B i minerałów: żelaza, magnezu, potasu, wapnia.
- Przeciwdziała anemii.
- Wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn.
- Korzystnie wpływa na wygląd skóry.
- Poprawia wydolność fizyczną.
- Reguluje ciśnienie krwi.
- Wspiera metabolizm.
Do konsumpcji świetnie nadają się też ukiszone buraki. Można zrobić z nich np. pyszną i odżywczą sałatkę - w towarzystwie koziego sera, wędzonego łososia i rukoli będą smakować wyśmienicie.
Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku
Przygotowanie zakwasu buraczanego nie wymaga szczególnych umiejętności. Ważne, aby zaopatrzyć się wcześniej w sporych rozmiarów słoik i kilka dodatków.
Składniki
- 1 kg buraków
- 6 ząbków czosnku przekrojonych na pół
- 6 liści laurowych
- 8 ziaren ziela angielskiego
- 20-25 ziaren czarnego pieprzu
- 2 łyżeczki soli
- 1,5 l wody
Sposób przygotowania:
1.Buraki porządnie umyj i obierz ze skórki, używając do tego rękawiczek. Pokrój w plastry.
2.Czosnek obierz, przekrój w poprzek.
3.Do dużego, wyparzonego słoja (o pojemności 3 l) włóż po kolei wszystkie składniki zaczynając od buraków.
4.Następnie wlej wodę.
5.Słoik odstaw w ciemne, chłodne miejsce.
Zaleca się mieszanie zakwasu wyparzoną łyżką lub potrząsanie słoikiem - raz dziennie. Zapewni to równomierną fermentację i zapobiegnie rozwojowi pleśni. Jeśli na powierzchni pojawi się piana, należy ją zebrać.
Domowy zakwas z buraków będzie gotowy już po około 10-14 dniach, jednak idealny smak osiąga po 20-21 dniach. Wówczas można go przecedzić i przelać do butelek. Gotowy zakwas z buraków należy przechowywać w lodówce.
