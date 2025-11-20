Spis treści: Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię Dlaczego warto pić zakwas z buraków? Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku

Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię

Barszcz czerwony to tradycyjna potrawa wigilijna, bez której wielu nie wyobraża sobie świąt. Mimo iż receptury na wyśmienitą w smaku zupę z buraków są do siebie bardzo podobne, każdy robi ją na swój sposób. Zdaniem wielu gospodyń domowych, prawdziwy wigilijny barszcz to ten z dodatkiem naturalnego, samodzielnie przygotowanego w domu zakwasu. Ma wówczas jeszcze bardziej wyrazisty smak i niepowtarzalny aromat.

Jeśli w tym roku planujesz przygotować go w ten sposób, zakwas zacznij przyrządzać już na początku grudnia, a nawet końcem listopada. Optymalny czas, który potrzebują buraki na dostateczne ukiszenie to około 10-21 dni.

Dlaczego warto pić zakwas z buraków?

Zakwas z buraków można wykorzystać nie tylko jako dodatek do barszczu. Warto również spożywać go przez cały rok jako wsparcie dla organizmu - jego wpływ na zdrowie jest bowiem nieoceniony. Zawarte w tym eliksirze naturalne probiotyki, witaminy i antyoksydanty mają niezwykłą moc. Regularne spożywanie zakwasu buraczanego:

Wspomaga odporność - jest dobrym źródłem witamin A, C, z grupy B i minerałów: żelaza, magnezu, potasu, wapnia.

Przeciwdziała anemii.

Wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn.

Korzystnie wpływa na wygląd skóry.

Poprawia wydolność fizyczną.

Reguluje ciśnienie krwi.

Wspiera metabolizm.

Do konsumpcji świetnie nadają się też ukiszone buraki. Można zrobić z nich np. pyszną i odżywczą sałatkę - w towarzystwie koziego sera, wędzonego łososia i rukoli będą smakować wyśmienicie.

Zakwas buraczany robi się bardzo prosto. Należy jednak pilnować, aby na wierzchu nie pojawiła się pleśń unknown 123RF/PICSEL

Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku

Przygotowanie zakwasu buraczanego nie wymaga szczególnych umiejętności. Ważne, aby zaopatrzyć się wcześniej w sporych rozmiarów słoik i kilka dodatków.

Składniki 1 kg buraków

6 ząbków czosnku przekrojonych na pół

6 liści laurowych

8 ziaren ziela angielskiego

20-25 ziaren czarnego pieprzu

2 łyżeczki soli

1,5 l wody

Sposób przygotowania:

1.Buraki porządnie umyj i obierz ze skórki, używając do tego rękawiczek. Pokrój w plastry.

2.Czosnek obierz, przekrój w poprzek.

3.Do dużego, wyparzonego słoja (o pojemności 3 l) włóż po kolei wszystkie składniki zaczynając od buraków.

4.Następnie wlej wodę.

5.Słoik odstaw w ciemne, chłodne miejsce.

Zaleca się mieszanie zakwasu wyparzoną łyżką lub potrząsanie słoikiem - raz dziennie. Zapewni to równomierną fermentację i zapobiegnie rozwojowi pleśni. Jeśli na powierzchni pojawi się piana, należy ją zebrać.

Domowy zakwas z buraków będzie gotowy już po około 10-14 dniach, jednak idealny smak osiąga po 20-21 dniach. Wówczas można go przecedzić i przelać do butelek. Gotowy zakwas z buraków należy przechowywać w lodówce.

