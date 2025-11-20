Przygotuj ten składnik do barszczu już teraz. W Wigilię wszyscy będą zajadać się ze smakiem

InteriaKobieta Redakcja

Kulinarne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia warto zacząć już kilka tygodni wcześniej -szczególnie jeśli na wigilijną ucztę planujesz przygotować czerwony barszcz na zakwasie. Ta świąteczna potrawa w wielu polskich domach jest wręcz obowiązkowa. Jak przygotować idealny w smaku buraczany zakwas? To prostsze niż ci się wydaje.

Barszcz młodopolski
Zdaniem wielu, najlepszy barszcz wigilijny to ten ugotowany na zakwasieCanvaProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię
  2. Dlaczego warto pić zakwas z buraków?
  3. Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku

Barszcz na zakwasie najlepiej smakuje w wigilię

Barszcz czerwony to tradycyjna potrawa wigilijna, bez której wielu nie wyobraża sobie świąt. Mimo iż receptury na wyśmienitą w smaku zupę z buraków są do siebie bardzo podobne, każdy robi ją na swój sposób. Zdaniem wielu gospodyń domowych, prawdziwy wigilijny barszcz to ten z dodatkiem naturalnego, samodzielnie przygotowanego w domu zakwasu. Ma wówczas jeszcze bardziej wyrazisty smak i niepowtarzalny aromat.

Jeśli w tym roku planujesz przygotować go w ten sposób, zakwas zacznij przyrządzać już na początku grudnia, a nawet końcem listopada. Optymalny czas, który potrzebują buraki na dostateczne ukiszenie to około 10-21 dni.

Zobacz również:

To ciasto czekoladowe nigdy mnie nie zawiodło. Smakuje wszystkim w każde andrzejki
Kuchnia

Proste i niezawodne. Najlepsze andrzejkowe ciasto zrobisz w 15 minut

Natalia Jabłońska

Dlaczego warto pić zakwas z buraków?

Zakwas z buraków można wykorzystać nie tylko jako dodatek do barszczu. Warto również spożywać go przez cały rok jako wsparcie dla organizmu - jego wpływ na zdrowie jest bowiem nieoceniony. Zawarte w tym eliksirze naturalne probiotyki, witaminy i antyoksydanty mają niezwykłą moc. Regularne spożywanie zakwasu buraczanego:

  • Wspomaga odporność - jest dobrym źródłem witamin A, C, z grupy B i minerałów: żelaza, magnezu, potasu, wapnia.
  • Przeciwdziała anemii.
  • Wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn.
  • Korzystnie wpływa na wygląd skóry.
  • Poprawia wydolność fizyczną.
  • Reguluje ciśnienie krwi.
  • Wspiera metabolizm.

Do konsumpcji świetnie nadają się też ukiszone buraki. Można zrobić z nich np. pyszną i odżywczą sałatkę - w towarzystwie koziego sera, wędzonego łososia i rukoli będą smakować wyśmienicie.

Plastry buraków, ząbki czosnku i liście laurowe zanurzone w czerwonym płynie, prawdopodobnie w marynacie lub w procesie kiszenia.
Zakwas buraczany robi się bardzo prosto. Należy jednak pilnować, aby na wierzchu nie pojawiła się pleśńunknown123RF/PICSEL

Jak zrobić zakwas buraczany? Przepis krok po kroku

Przygotowanie zakwasu buraczanego nie wymaga szczególnych umiejętności. Ważne, aby zaopatrzyć się wcześniej w sporych rozmiarów słoik i kilka dodatków.

Składniki

  • 1 kg buraków
  • 6 ząbków czosnku przekrojonych na pół
  • 6 liści laurowych
  • 8 ziaren ziela angielskiego
  • 20-25 ziaren czarnego pieprzu
  • 2 łyżeczki soli
  • 1,5 l wody

Sposób przygotowania:

1.Buraki porządnie umyj i obierz ze skórki, używając do tego rękawiczek. Pokrój w plastry.

2.Czosnek obierz, przekrój w poprzek.

3.Do dużego, wyparzonego słoja (o pojemności 3 l) włóż po kolei wszystkie składniki zaczynając od buraków.

4.Następnie wlej wodę.

5.Słoik odstaw w ciemne, chłodne miejsce.

Zaleca się mieszanie zakwasu wyparzoną łyżką lub potrząsanie słoikiem - raz dziennie. Zapewni to równomierną fermentację i zapobiegnie rozwojowi pleśni. Jeśli na powierzchni pojawi się piana, należy ją zebrać.

Domowy zakwas z buraków będzie gotowy już po około 10-14 dniach, jednak idealny smak osiąga po 20-21 dniach. Wówczas można go przecedzić i przelać do butelek. Gotowy zakwas z buraków należy przechowywać w lodówce.

Zobacz również:

Barszcz czerwony Roberta Makłowicza, przygotowywany na trzech osobnych wywarach, to prawdziwe kulinarne arcydzieło.
Kuchnia

Idealny barszcz wigilijny. Gessler, Makłowicz, Wachowicz zdradzają swój sekretny składnik

Anna Czowalla

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Rosół na jagnięciniePolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze