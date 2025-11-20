W piątek czekają nas obfite opady śniegu

W czwartek zachmurzenie duże, ale lokalnie możliwe również przejaśnienia. W wielu regionach kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich należy spodziewać się śniegu. Na termometrach od 0 st. C na północnym wschodzie, ok. 5 st. C w centrum i na zachodzie, do 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek nadal duże zachmurzenie, jedynie w centrum i na północy możliwe przejaśnienia. Nie można wykluczyć opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na północy kraju.

Z kolei na południu opady deszczu ze śniegiem będą przechodzić w sam śnieg. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej: na południu Śląska do 15 cm, w Małopolsce od 5 cm na północy do 20 cm na południu województwa, a wysoko w Karpatach od 20 cm do 30 cm, na Podkarpaciu od 5 cm do 10 cm, a w rejonach podgórskich do 25 cm - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 0 st. C do 3 st. C, odrobinę cieplej na wybrzeżu, tam do 5 st. C, natomiast rejonach podgórskich Karpat ok. -2 st. C.

W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite, tam również należy spodziewać się opadów śniegu. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia.

Na termometrach od -2 st. C na południu do 4 st. C nad morzem, najzimniej w rejonach podgórskich, tam ok. -4 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W niedzielę opady śniegu we wschodniej części kraju, w innych regionach Polski możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południu, ok. 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C nad morzem. W rejonach podgórskich termometry wskażą ok. -5 st. C.

Prognozy wskazują na obfite opady śniegu już od najbliższego piątku 123RF/PICSEL

Po weekendzie śnieg nie odpuści?

W poniedziałek nadal należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie i południu do 3 st. C na zachodzie i północy.

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym zachodzie, ok. 3 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym wschodzie.

W środę bez większych zmian w pogodzie - nadal zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 7 st. C na południowym wschodzie.

