Anna Szymańczyk. O samoakceptacji i przekuwaniu przeszkód w sukces

Gościnią nowego odcinka podcastu wideo „Zdanowicz pomiędzy wersami” była Anna Szymańczyk. Aktorka opowiadała o pracy na planie filmowym, kompleksach i samoakceptacji. - Do pewnych rzeczy się dorasta i to nie jest żaden wstyd. Dorosłam do tego, że wiem jak wyglądam, mam tego świadomość, mogę się zmieniać, ale mogę też korzystać z tego, co mam. Myślę, ze to jest w życiu najważniejsze, żeby rzeczy, które czasem są przeszkodami, przekuć na sukces – mówiła w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz.