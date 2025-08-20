Najczęstsze błędy przy praniu ręczników

Nadmiar detergentów, nieodpowiedni program prania lub zbyt wysoka temperatura to najczęstsze błędy, które przyczyniają się do szybszego niszczenia tkanin, zwłaszcza ręczników. Przede wszystkim zawsze trzeba czytać zalecenia producentów i uruchamiać odpowiedni program w pralce. Bawełniane ręczniki najlepiej prać w wyższych temperaturach, z kolei bambusowe lub te z mikrofibry preferują delikatne programy o maksymalnej temperaturze 40 stopni. Najlepiej też wybierać średnie obroty podczas wirowania (optymalne to 800-1200), by uniknąć uszkodzenia włókien. Częstym błędem jest też stosowanie zbyt dużej ilości detergentów, które nie są wypłukiwane i pozostają na tkaninie, przyczyniając się do jej sztywnienia.

Czy warto stosować sodę i ocet do prania ręczników?

Soda słynie ze swoich właściwości - wybiela i zwalcza nieprzyjemne zapachy. Dlatego wiele osób dodaje do prania 2-3 łyżki tej substancji. Z kolei ocet działa zmiękczająco - oprócz detergentu dodanego do pojemnika, do bębna wystarczy wlać pół szklanki. Jednak zbyt częste stosowanie sody czy octu może przyspieszać niszczenie się ręczników. Te metody najlepiej zarezerwować do okazjonalnego prania mocno zabrudzonych lub przepoconych ręczników (np. sportowych).

Wystrzegaj się błędów podczas prania ręczników 123RF/PICSEL

Wlej do pralki tani produkt z apteki. Ręczniki znów będą miękkie i puszyste

Zdecydowanie najlepszym i najtańszym sposobem na miękkie ręczniki jest stosowanie gliceryny. Kupując ją w aptece, za 100 ml zapłacimy ok. 10 zł. Ta popularna substancja uelastycznia włókna ręcznika, dzięki czemu przywraca im dawną miękkość. Do tego usuwa nadmiar detergentów z tkaniny i jest całkowicie bezpieczna w przypadku białych i kolorowych materiałów.

Jak używać gliceryny do prania ręczników? Ważna jest proporcja

Jeśli chcesz, by ręczniki zawsze były miękkie i puszyste, do bębna pralki lub dozownika na detergent wlej 3 łyżki stołowe gliceryny. Substancją możesz też zastąpić płyn do płukania - wtedy wystarczy zaledwie łyżka. Innym sposobem jest moczenie ręczników w roztworze gliceryny (2 łyżki na litr wody) przed praniem. Optymalna temperatura prania ręczników to w zależności od zaleceń producenta 40-60 stopni.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL