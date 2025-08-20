Będą dopłaty do rowerów elektrycznych?

Jak wskazuje Fundusz Modernizacyjny - celem programu "Mój rower elektryczny", jest uniknięcie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez wsparcie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych.

Wedle wstępnych założeń programu dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego miałoby wynosić 2500 zł w przypadku standardowego roweru elektrycznego oraz 4500 zł dla rowerów cargo lub wózków rowerowych.

Rower kwalifikujący do programu, będzie musiał spełniać określone warunki techniczne. Należy podkreślić, że wskazane parametry nie są ostatecznymi, a jedynie wstępną propozycją.

Otóż projekt programu zakłada, że przez rower elektryczny należy rozumieć nowy pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Z kolei przez rower elektryczny transportowy (cargo) należy rozumieć nowy pojazd zbudowany lub przystosowany do przewozu towarów lub osób, spełniający jednocześnie definicję roweru elektrycznego (z wyłączeniem rowerów wieloosobowych np. typu tandem, które kwalifikują się do dofinansowania jako rower elektryczny).

Program miałby być realizowany od 2025 r. do 2029 r.

Program "Mój rower elektryczny" został poddany konsultacjom społecznym 123RF/PICSEL

Co dalej z programem "Mój rower elektryczny"? Mamy komentarz NFOŚiGW

Program "Mój rower elektryczny" był poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 04.07.2024 r. do 18.07.2024 r. Zgłoszono wówczas ponad 500 uwag, w tym m.in. potrzebę zrezygnowania z oznakowania roweru na policji i rozszerzenia wsparcia o rowery elektryczne używane.

Na stronie Funduszu Modernizacyjnego możemy przeczytać, że: "W świetle licznych uwag do projektu programu "Mój rower elektryczny" ze strony partnerów społecznych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), NFOŚiGW kontynuuje prace nad projektem programu. EBI dotychczas nie zaakceptował tego obszaru do finansowania z Funduszu Modernizacyjnego, natomiast mamy możliwość ponownego zgłoszenia projektu programu w poprawionym kształcie w 2025 r. Równolegle prowadzimy prace nad optymalnym źródłem finansowania dla programu".

Interia zwróciła się z pytaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na jakim etapie znajduje się wspomniany program i czy można już składać wnioski o dofinansowanie zakupu roweru elektrycznego, na co wskazywałyby niektóre publikacje pojawiające się w ostatnich dniach w internecie.

NFOŚiGW poinformował nas, że obecnie trwają uzgodnienia założeń programu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a ewentualne decyzje o uruchomieniu nowych programów będą każdorazowo ogłaszane i szczegółowo opisywane w oficjalnych komunikatach.

- W związku z publikacjami, które pojawiają się w ostatnich dniach w mediach oraz w Internecie na temat uruchomienia programu "Mój rower elektryczny", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że obecnie nie prowadzi naboru wniosków w ramach tego programu. Publikacje zachęcające do składania wniosków mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd. Prosimy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji - strony internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz oficjalnych kanałów w social mediach - przekazało Interii biuro prasowe NFOŚiGW.

