Popularna woda mineralna z kawałkami szkła. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W wodzie mineralnej oferowanej w sprzedaży mogą znajdować się fragmenty szkła. Osoby, które posiadają wodę wskazaną w komunikacie, pod żadnym pozorem nie powinny jej pić.
Uwaga na wodę mineralną z fragmentami szkła
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że w określonych poniżej partiach naturalnej wody mineralnej mogą być obecne fragmenty szkła.
GIS dodaje, że spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego - szkła.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: "Krystynka naturalna woda mineralna gazowana", 330 ml
nr partii: ES142 z datą minimalnej trwałości: 22/05/2026,
nr partii: ES153 z datą minimalnej trwałości: 02/06/2026,
Producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek
Producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, natomiast odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców - informuje GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają wodę mineralną wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać.