Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W wodzie mineralnej oferowanej w sprzedaży mogą znajdować się fragmenty szkła. Osoby, które posiadają wodę wskazaną w komunikacie, pod żadnym pozorem nie powinny jej pić.

Krystynka - naturalna woda mineralna gazowana może zawierać kawałki szkła - ostrzega GIS / zdjęcie ilustracyjne
Uwaga na wodę mineralną z fragmentami szkła

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że w określonych poniżej partiach naturalnej wody mineralnej mogą być obecne fragmenty szkła.

GIS dodaje, że spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego - szkła.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: "Krystynka naturalna woda mineralna gazowana", 330 ml

nr partii: ES142 z datą minimalnej trwałości: 22/05/2026,

nr partii: ES153 z datą minimalnej trwałości: 02/06/2026,

Producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

Producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, natomiast odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców - informuje GIS.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają wodę mineralną wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać.

