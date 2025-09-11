Pola Pietucha-Gretkowska o rozmowach z tatą-terapeutą: Nie pytam dla siebie, pytam dla was
Gośćmi tego odcinka są córka i ojciec, nastolatka i dojrzały mężczyzna-terapeuta, Pola Pietucha-Gretkowska i Piotr Pietucha. Z Katarzyną Zdanowicz rozmawiają o relacji córka-ojciec, o trudnych tematach podejmowanych w rozmowach, o tym, jak można pomóc ludziom w kryzysie psychicznym i o tym, że po prostu warto rozmawiać.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.