Zaskakująca lista "objawów"

Farmaceuta z Istambułu - Mufit Karacabeyli, znany ze swojego Instagrama @pharmacist.mufit, gdzie śledzi go już ponad 150 tysięcy osób, postanowił podzielić się z obserwatorami listą 10 nietypowych oznak dobrego zdrowia. Okazuje się, że to, co często uznajemy za wstydliwe albo niepokojące, jak burczenie w brzuchu, odbijanie po posiłku czy nawet kichanie w słońcu - w rzeczywistości może być dowodem na to, że nasz organizm działa prawidłowo i jest w świetnej kondycji.

1. Głośne burczenie w brzuchu

Nie wstydź się tego! Hałaśliwe odgłosy to znak, że twój układ pokarmowy działa jak należy i aktywnie trawi.

2. Dobra reakcja na zimne prysznice

Jeśli potrafisz wskoczyć pod zimną wodę i czujesz się po tym świetnie, gratulacje! To dowód na dobrą kondycję układu krążenia.

Bez budzika, stresu i przymusu. Maturalne wstawanie wcześnie to świetny objaw zdrowia Canva Pro INTERIA.PL

3. Budzisz się wcześnie bez budzika

To nie bezsenność, a zdrowa równowaga hormonalna, która reguluje twój rytm dobowy.

4. Pocenie się bez powodu

Choć bywa uciążliwe, aktywne pocenie to znak, że twój organizm sprawnie się detoksykuje.

5. Kichanie w słońcu

Znasz to uczucie, gdy patrzysz w jasne światło i nagle kichasz? To efekt świetnego refleksu nerwowego.

6. Szybko znikające siniaki

Twoje sińce goją się błyskawicznie? To znak, że układ odpornościowy i krzepnięcie krwi działają bez zarzutu.

7. Dużo śliny

Wilgotna jama ustna to nie kłopot, a oznaka zdrowego mikrobiomu i dobrej ochrony zębów.

8. Odbijanie po posiłku

Choć nie brzmi elegancko, to sygnał, że żołądek ma prawidłową kwasowość i radzi sobie z trawieniem.

Regularnie korzystasz z toalety? Twoje jelita działają na medal Canva Pro INTERIA.PL

9. Regularne wizyty w toalecie

Systematyczne wypróżnienia to jeden z najlepszych znaków zdrowych jelit.

10. Intensywne, kolorowe sny

Jeśli twoje sny są żywe i wyraziste, to znak, że mózg świetnie przetwarza informacje i odpoczywa.

Dlaczego warto słuchać takich sygnałów?

Karacabeyli podkreśla, że nasz organizm wysyła wiele komunikatów, które często błędnie interpretujemy jako coś złego. Tymczasem to właśnie one potwierdzają, że nasze ciało jest w dobrej formie. Więc następnym razem, gdy usłyszysz swoje burczące jelita czy obudzisz się o świcie bez budzika - uśmiechnij się, bo to może być najlepszy dowód zdrowia.

"Rozmowy": Po czym rozpoznać wypalenie zawodowe? Jeden sygnał jest kluczowy interia INTERIA.PL