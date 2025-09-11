Angelina Jolie zachwyciła na czerwonym dywanie. Co za kolory
Angelina Jolie wciąż uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. W wieku 50 lat zachwyca, a na Festiwalu Filmowym w Toronto skupiła na sobie wzrok zebranych za sprawą jesiennej kreacji i swojego koloru włosów.
Blond i minimalizm. To wystarczyło, by Angelina Jolie olśniła
Angelina Jolie od lat wie, jak zwrócić na siebie uwagę na czerwonym dywanie. Gwiazda niejednokrotnie już w swojej karierze robiła piorunujące wrażenie i sprawiała, że tygodniami media komentowały jej magnetyczny wygląd.
Tym razem nie było inaczej. 50-letnia Jolie pojawiła się na festiwalu filmowym w Toronto i zachwyciła.
Wszystko za sprawą stonowanego koloru blond, który pojawił się na jej włosach i podkreślił wyjątkowe rysy twarzy, ale też za sprawą jesiennej stylizacji.
Kilka dni po tym, jak Ashley Olsen przeszła po czerwonym dywanie w Kalifornii w trenczu swojej marki The Row jak w długiej sukni, Jolie zastosowała ten sam trik stylizacyjny w Toronto.
Gwiazda olśniewała w czekoladowobrązowym płaszczu sięgającym do podłogi od Gabrieli Hearst. Perfekcyjny krój dwurzędowego płaszcza z usztywnionymi ramionami i czterema guzikami spinającymi kreację pośrodku podkreślał figurę aktorki, a głębokie rozcięcie dodawało stylizacji charakteru. Całość dopełniały jedynie prześwitujące czarne rajstopy i szpiczaste czarne szpilki Christiana Louboutina.
Stary trik z nogą. Tak zwróciła uwagę reporterów
Fani Angeliny Jolie wiedzą, że jest ona niekwestionowaną mistrzynią pozowania do zdjęć na czerwonym dywanie. "Grę nogą" ma opanowaną do perfekcji i wykorzystała ją i tym razem.
Podczas festiwalu w Toronto pozując, podkreśliła bardzo wysokie rozcięcie płaszcza, które nadawało jesiennemu elementowi garderoby niespodziewanie zmysłowy charakter.
Zawsze minimalistka, Jolie dopełniała stylizację jedynie złotymi kolczykami w kształcie żarówek od Cartiera, wysadzanymi diamentami, oraz innymi drobnymi złotymi i diamentowymi kolczykami. Jej blond włosy były gładko rozpuszczone i pięknie prezentowały się w odświeżonym kolorze, który współgrał ze stylizacją.