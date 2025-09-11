Blond i minimalizm. To wystarczyło, by Angelina Jolie olśniła

Angelina Jolie od lat wie, jak zwrócić na siebie uwagę na czerwonym dywanie. Gwiazda niejednokrotnie już w swojej karierze robiła piorunujące wrażenie i sprawiała, że tygodniami media komentowały jej magnetyczny wygląd.

Tym razem nie było inaczej. 50-letnia Jolie pojawiła się na festiwalu filmowym w Toronto i zachwyciła.

Wszystko za sprawą stonowanego koloru blond, który pojawił się na jej włosach i podkreślił wyjątkowe rysy twarzy, ale też za sprawą jesiennej stylizacji.

Kilka dni po tym, jak Ashley Olsen przeszła po czerwonym dywanie w Kalifornii w trenczu swojej marki The Row jak w długiej sukni, Jolie zastosowała ten sam trik stylizacyjny w Toronto.

Gwiazda olśniewała w czekoladowobrązowym płaszczu sięgającym do podłogi od Gabrieli Hearst. Perfekcyjny krój dwurzędowego płaszcza z usztywnionymi ramionami i czterema guzikami spinającymi kreację pośrodku podkreślał figurę aktorki, a głębokie rozcięcie dodawało stylizacji charakteru. Całość dopełniały jedynie prześwitujące czarne rajstopy i szpiczaste czarne szpilki Christiana Louboutina.

Stary trik z nogą. Tak zwróciła uwagę reporterów

Płaszcz Jolie posłużył jej za sukienkę na czerwony dywan Michael Loccisano Getty Images

Fani Angeliny Jolie wiedzą, że jest ona niekwestionowaną mistrzynią pozowania do zdjęć na czerwonym dywanie. "Grę nogą" ma opanowaną do perfekcji i wykorzystała ją i tym razem.

Podczas festiwalu w Toronto pozując, podkreśliła bardzo wysokie rozcięcie płaszcza, które nadawało jesiennemu elementowi garderoby niespodziewanie zmysłowy charakter.

Zawsze minimalistka, Jolie dopełniała stylizację jedynie złotymi kolczykami w kształcie żarówek od Cartiera, wysadzanymi diamentami, oraz innymi drobnymi złotymi i diamentowymi kolczykami. Jej blond włosy były gładko rozpuszczone i pięknie prezentowały się w odświeżonym kolorze, który współgrał ze stylizacją.

