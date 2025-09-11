Pomidory Rosamunda - charakterystyka

Rosamunda to odmiana pomidora malinowego w typie bawole serce, który na tle innych pomidorów wyróżnia się doskonałym smakiem. Konsumenci wybierający właśnie tę odmianę często wskazują, że Rosamunda smakuje jak pomidor z babcinego ogródka.

Na wyjątkowość pomidora wpływa nie tylko jego smak i aromat, ale i wygląd. Rosamunda charakteryzuje się głębokim, czerwonym kolorem z połyskiem oraz głębokim użebrowaniem.

Należy również zwrócić uwagę na gabaryty takiego pomidora, bowiem jest on zdecydowanie większy, niż inne odmiany. Jedna Rosamunda może osiągać wagę nawet 250 g. Miąższ pomidora Rosamunda jest niezwykle soczysty, "mięsisty" i gęsty.

Odmiana tworzy rozbudowane grona, a producenci uprawiają Rosamundę od lutego pod osłonami. Co ciekawe - podczas konferencji Fresh Market 2019 Rosamunda została wybrana Produktem Roku i otrzymała główną nagrodę Fresh Market Award.

Ile kosztują pomidory Rosamunda?

Niestety Rosamunda to stosunkowo droga odmiana pomidorów, bowiem cena za 1 kg może wynieść nawet 30 zł. Drogie są również nasiona, bowiem 100 nasion Rosamundy F1 kosztuje ok. 450-500 zł.

Dlaczego warto jeść pomidory?

Odpowiednio zbilansowana dieta to taka, w której nie brakuje m.in. warzyw i owoców, będących źródłem wielu witamin i minerałów. Pomidory to bardzo dobre źródło witaminy C, A, E, K oraz kwasu foliowego.

Zawarte w pomidorach likopen i potas biorą udział w procesach związanych z obniżeniem poziom cholesterolu, ponadto regulują ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko miażdżycy oraz zawałów. Z kolei flawonoidy neutralizują wolne rodniki, co przeciwdziała rozwojowi niektórych nowotworów. Pomidory dostarczają również błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i odchudzanie.

Amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną w USA, na podstawie badań i analiz uznała pomidora za jeden z najzdrowszych owoców świata.

Choć wiele osób wychodzi z założenia, że pomidor to warzywo; z botanicznego punktu widzenia jest jednak owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona.

