Co przyniesie piątek, 12 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie teraz zgoda, przywrócenie równowagi, wyjaśnienie sporu. Nie musisz kogoś kochać, by dobrze czuć się w jego towarzystwie. Związek miłosny może przerodzić się w przyjaźń lub w serdeczną znajomość. Ktoś pozostanie dłuższy czas w twoim życiu. W finansach możesz robić interesy ze znajomym lub z utalentowaną osobą.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Rydwan

W kontaktach prywatnych ktoś może podrażnić twoją ambicję, skłonić cię do przemyśleń w kwestii niezależności, budowania kariery. Związki z ludźmi nas dopełniają, ale nie wolno zaniedbywać swojej pasji, lekceważyć priorytetów ani bezpieczeństwa finansowego. Gdy mowa o pieniądzach, w grę wchodzi szybki awans, krótka i bardzo korzystna podróż.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta As Buław

W relacjach prywatnych możliwy będzie znaczący sukces. Śmiało wyjdź komuś na spotkanie, rozpoczynaj rozmowy, proponuj wspólne wyjazdy czy randki. Nikt nie zrobi pierwszego kroku za Ciebie, natomiast odwaga może zostać bardzo doceniona. Szkoda tracić czas na wahania. W finansach możesz założyć firmę, rozpocząć nową pracę, spróbować czegoś nietypowego.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym unikaj teraz sprzeczek, bo już niedługo może zajść potrzeba zaproszenia ludzi… na wielką imprezę! Niewykluczone będą przygotowania do rodzinnego święta lub zaproszenie cię na ślub, chrzciny, okrągłą rocznicę. Nie odmawiaj. Daj się poznać w dobrych momentach. W finansach w grę wchodzą negocjacje związane z kupnem domu lub mieszkania.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych pamiętaj, że wet za wet to przestarzała wizja sprawiedliwości. Współcześnie skupiamy się na tym, by budować zgodne społeczeństwo. Oznacza to, że pokrzywdzeni muszą otrzymać rekompensatę, a winowajcy - szansę naprawienia błędów. Podchodź do ludzi z cierpliwością i empatią. W finansach możliwe pomyślne załatwienie spraw urzędowych.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą odpowiedzialną, opiekuńczą, obdarzoną życiowym sprytem. Roztoczy ona nad sobą barierę ochronną, ale w zamian będzie wymagała lojalności oraz dyskrecji. Pamiętaj, że nie da się nikogo uchronić w stu procentach przed zawirowaniami życia. W finansach możesz otrzymać poradę lub wsparcie materialne od kobiety.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wesołą osobą, która przyjmuje pozę lekkoducha, ale tak naprawdę ma świetny instynkt do robienia interesów i bacznie obserwuje otoczenie. Na partnerów szuka ludzi, którzy rozumieją jego ognisty temperament i nie każą go hamować. W finansach możesz skorzystać z porady krewniaka płci męskiej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W kwestiach prywatnych możliwa będzie realizacja planów, rozwój rodziny, miłość do najbliższych i ogólna zgoda. Ktoś może zwrócić się po pomoc o poradę. Dobrze będzie wyrazić swoją opinię, ale nie rób nic za nikogo. Nie przyjmuj na siebie odpowiedzialności. W finansach zajmij się upiększaniem domu, biura, ciała, przemyśl, jak możesz uatrakcyjnić ofertę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać znaczące wsparcie od dyskretnej osoby. Ten ktoś nie chce się ujawniać ani wracać do tematu w przyszłości. Ma nadzieję, że jego uczynek zaowocuje w przyszłości, ale jest cierpliwy i nastawia się na długą kampanię. W finansach możliwe będzie zdobycie lub wygranie pewnej sumy, być może pieniądze będą pochodziły z nieznanego źródła.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który odcina się od przeszłości, nie jest sentymentalny. Jeśli myślisz o dawnej miłości, to trzeba będzie zamknąć tamten rozdział. Pamięć upiększa to, co nigdy nie było idealne, a nie dopuszcza myśli, że ludzie się zmieniają. W finansach możesz mieć do czynienia z przedstawicielem prawa.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych uważaj na ludzi, którzy mają nierealistyczne oczekiwania i brakuje im silnej woli. Oceniaj drugą stronę po tym, co widzisz na własne oczy, a nie po tym, co zamierza zrobić lub jakie intencje jej przyświecały. Nie na darmo mówi się, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. W finansach czytaj uważnie umowy, nie daj się omamić obietnicami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będą kontakty z osobą, która wydaje się słodka i delikatna. Ma ona jednak swoją ciemną stronę - zresztą jak każdy z nas. Staraj się nie nadepnąć temu komuś na odcisk, bo choć nie powie tego wprost, to długo zachowa urazę. W finansach wystrzegaj się tych, co robią z siebie bezwolne, godne współczucia ofiary. Często nimi nie są.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL