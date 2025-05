Nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby zobaczyć dzikie foki w ich naturalnym środowisku. Wystarczy ruszyć w rejs z Mikoszewa lub Świbna w stronę Ujścia Wisły - to jedyne lądowe siedlisko fok szarych na polskim wybrzeżu . Latem potrafi ich być kilkadziesiąt, wygrzewających się na mieliznach, spokojnych, nieświadomych ludzkiego zachwytu. Koszt rejsu to około 50 zł od osoby dorosłej/ 40 zł dziecko.

Jeśli kogoś fascynują mury, zamki i atmosfera dawnych wieków, to na pewno nie będzie zawiedzony. Zamek krzyżacki w tym niewielkim mieście na Kaszubach to dobrze zachowana perełka, która nie jest jeszcze masowo oblegana przez turystów. Można zwiedzać wieże, mury, zajrzeć do muzeum regionalnego i poczuć klimat średniowiecznej warowni. W pobliżu działa kawiarnia z widokiem na zamek, gdzie podają lokalne wypieki i gorącą czekoladę. A dla aktywnych są jeszcze pobliskie lasy i jeziora, które oferują szlaki rowerowe i ścieżki na krótsze i dłuższe spacery.