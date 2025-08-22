Co przyniesie sobota, 23 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych ktoś dla ciebie ważny może nieoczekiwanie wstrzymać się od głosu, zniknąć z radaru. Jeśli masz w otoczeniu ludzi, których uważasz za swoją "opokę", to wiedz, że każdy z nich posiada również wady, miewa chwile słabości i zamyka się w sobie. W finansach możesz zarobić, oferując ludziom miejsce odosobnienia lub opiekując się kimś na życiowym zakręcie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć swój cel, dopiąć swego. Jeśli planujesz wyjazd, to będzie on najpewniej satysfakcjonujący. Rozmawiaj z ludźmi z szacunkiem, ale też wyraźnie zaznacz swoje stanowisko, mów, czego chcesz. Innym to wyłącznie zaimponuje. W finansach masz widoki na sukces, zwycięstwo. Chwal się swoją ofertą, prezentuj dużą pewność siebie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możesz pokonać problemy, jeśli nie zniechęcisz do siebie od razu całej grupy. Jeśli już to się stało, zacznij przeciągać na swoją stronę pojedyncze osoby - jedną po drugiej. Nadchodzi moment, w którym zorientujesz się, czego naprawdę pragniesz. W finansach nie da się załatwić czegoś wbrew środowisku. Zdobądź popleczników i dopiero działaj.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Świat

W kwestiach prywatnych warto przyjąć do wiadomości tę prostą prawdę: jesteś najważniejszą osobą w twoim życiu. Będziesz ze sobą w każdej chwili i do samego końca. Szanuj swoje uczucia, pragnienia i dążenia. Dobieraj ludzi tak, by dać wyraz pełnemu spektrum twojej osobowości. W finansach możesz otrzymać niezależne stanowisko lub kierować zespołem na odległość.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy.

W relacjach prywatnych ktoś wydaje się zdecydowany na pewną opcję, ale tak naprawdę… chce zostać zawrócony z drogi! Niektórzy ludzie potrzebują zobaczyć, że się o nich ostro walczy, by zyskać pewność co do miłości. Dystans i partnerstwo nie są na ich gorące głowy. W finansach ktoś zaoferuje ci ekstrawagancką rzecz i nie zostawi wiele czasu do namysłu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć ważną rozmowę na temat domu, rozważać zakup mieszkania lub większej posiadłości. Miłość wchodzi w etap wicia gniazda. Nomadyczne życie nie jest tym, co zainteresuje drugą połówkę. Nie lekceważ u niej potrzeby stabilizacji. W finansach możesz rozejrzeć się na rynku nieruchomości, omówić z kimś remont czy wynajem lokalu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać zaproszenie w odwiedziny lub na wyprawę. Nie stroń od kontaktów z ludźmi, możesz się od nich bardzo wiele nauczyć. Pamiętaj, że nawet jeśli pochłaniasz książki, a twój zmysł obserwacji jest doskonały, to nie teoria tylko praktyka przybliży cię do sukcesu. W finansach możesz dostać intelektualne wyzwanie, propozycję szkolenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych musisz objawić swoją wolę. Nie kryj się z poglądami. Towarzystwo chce wiedzieć, co myślisz i na pewno znajdzie się ktoś, kto Cię poprze. Kluczem do sukcesu jest totalna pewność siebie i wyrażanie poglądów głośno, dobitnie, bez zająknięcia. W finansach możesz zarobić, współpracując z placówką oświatową lub z firmą funkcjonującą od dawna na rynku.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych możesz przyjąć bezkompromisową postawę, która wywoła ferment. Pamiętaj, że słabi ludzie czują się zagrożeni wszelką innością i reagują wówczas agresywnie. Odróżniaj zaczepki od realnych gróźb. Nie wdawaj się w dyskusje, ale też nie upieraj się przebywać w nieżyczliwym otoczeniu. W finansach możliwa będzie podróż po nowe doświadczenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz zjednać sobie ludzi dowcipem, wesołością i… wyrozumiałością. Nikt nie chce czuć się oceniany. Pokaż, że akceptujesz ułomność człowieczego charakteru, a spotkasz się z wdzięcznością. Oczywiście nie pozwalaj przekraczać swoich granic. W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą życzliwą, która chętnie Tobie doradzi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Sąd Ostateczny

W życiu osobistym może nadejść długo wyczekiwana zmiana. Tak naprawdę nigdy nie jesteśmy gotowi na nowości. Nawet jeśli bardzo ich pragniemy. W decydującym momencie nie należy się wahać. Możesz pójść za kimś lub całkowicie odrzucić jego towarzystwo. Możesz zdobyć pieniądze, pracując przy ogłoszeniach, organizując zajęcia lub terapie rodzinne. W zdrowiu uwaga szczególnie na jelito grube. 390

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać poważną propozycję. Jeśli jesteś w stałym związku, to ma szansę on wkroczyć w nowy etap. Jeżeli dopiero szukasz miłości, to przyszłość ma Ci do zaoferowania bardzo wiele. Kontakty z rodziną mogą znacząco się poprawić, jeśli były złe, lub jeszcze bardziej zacieśnić, o ile już są dobre. W finansach możliwy okaże się rodzinny biznes.

