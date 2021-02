​Australijska Whitehaven Beach najpiękniejszą plażą świata

Siedem kilometrów piaszczystej plaży, zachwycająca toń turkusowej wody i niezwykła widoki - to wszystko sprawiło, że australijska plażę Whitehaven Beach zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych i najpiękniejszych plaż świata Tripadvisor Travellers' Choice. W pierwszej trójce znalazły się również kubańska Santa Maria Beach i brazylijska plaża Baia do Sancho.

Zdjęcie Whitehaven Beach należy również do najchętniej fotografowanych plaż na świecie. /123RF/PICSEL

Ranking powstał na podstawie recenzji podróżników korzystających z platformy Tripadvisor. Pod uwagę wzięto zarówno to, jakie wystawiano plażom noty, jak również ilość tych ocen. Miejscem, które urzekło turystów najbardziej była Whitehaven Beach. Ta plaża znajduje się na australijskiej wyspie Whitsunday, leżącej przy wschodnim wybrzeżu kontynentu. Jej atuty to biały piasek, który - co ciekawe - nie nagrzewa się, ponieważ w 98 proc. składa się z krzemionki. Dzięki temu, nawet w najbardziej upalne dni turyści mogą boso spacerować i wypoczywać na plaży. Do zalet tego miejsca należy też czystość, która jest utrzymywana m.in dzięki temu, że na plaży obowiązują zakaz wprowadzania psów i palenia papierosów. Whitehaven Beach należy również do najchętniej fotografowanych plaż na świecie.

Zdjęcie ​Australijska Whitehaven Beach została wybrana najpiękniejszą plażą świata / 123RF/PICSEL

Na podium trafiły również wspomniane wcześniej Santa Maria Beach na Kubie i brazylijska plaża Baia do Sancho. Na kolejnych pozycjach zestawienia uwzględniono również plażę Grace Bay Beach na wyspie Providenciales w archipelagu Turks i Caicos, Saint Pete Beach na Florydzie, australijską plażę Turquoise Bay, Eagle Beach na Arubie, włoską Spiaggia dei Conigli, Ka'anapali Beach na Hawajach i brazylijską Baia dos Golfinhos.

Tym, którzy czują się rozczarowani faktem, że w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych plaż świata jest tylko jedna położona w Europie, na pocieszenie zdradzamy, że powstał też osobny ranking najpiękniejszych plaż Starego Kontynentu. Na pierwszym miejscu znalazła się Znalazły się w nim, oprócz wymienionej już znalazła się oczywiście wymieniona już Spiaggia dei Conigli. Tuż za nią uplasowała się Playa de Cofete na Fuerteventurze, a na trzeciej pozycji uplasowała się Praia da Falesia w Portugaliia. Turyści wysoko ocenili również takie plae jak La Concha w Hiszpanii; Bournemouth na południu Anglii, Laguna Balos i Elafonissi na Krecie, korsykańska Plage de Santa Giulia, grecka Kleftiko Beach i Porthminster w Kornwalii.

