Beskidy mają swoje sekretne miejsca. Często znajdują się na uboczu, trochę dalej od utartych szlaków i prowadzą do nich nieśmiałe drogowskazy. Jednym z takich miejsc jest Chata na Zagroniu . Gdy rok temu podczas majówki wędrowałam szlakiem z hali Lipowskiej, zeszłam z planowanej trasy i tym oto sposobem trafiłam do chatki.

Muńcuł leży w Grupie Wielkiej Raczy, ale nie w głównym, a bocznym grzbiecie odchodzącym od Wielkiej Rycerzowej. Nazwa pochodzi od wołoskiego słowa Muncel, oznaczającego pagórek lub wzgórze. Stoki góry są porośnięte lasem, ale z hali przy szczycie rozpościerają się zapierające dech widoki. Widać stąd m.in. szczyty słowackiej Małej Fatry, Pilsko czy Babią Górę. Na Muńcuł najszybciej można dojść z miejscowości Ujsoły zielonym szlakiem (czas przejścia to dwie godziny). Ze szczytu można udać się do bacówki na Małej Rycerzowej (niecałe dwie godziny drogi).

- Lubię Muńcuł, bo nie cieszy się wielką popularnością. Powiedziałabym, że to góra dla koneserów. Na szczycie nie ma schroniska, jest tylko przestrzeń, cisza i spokój. Oczywiście można udać się dalej, w kierunku Rycerzowej. Ale jeśli ktoś chce po prostu wybrać się na krótszą przechadzkę w samotności, z dala zgiełku, to polecam. Moim zdaniem warto, jeśli szukamy mniej oczywistych szlaków - mówi Anna.

Hala Boracza to jeden z najpopularniejszych zakątków w Beskidzie Żywieckim. Tak, to właśnie to miejsce słynące z wyśmienitych jagodzianek. Byłam, próbowałam i mogę potwierdzić, że z pewnością warto samemu się o tym przekonać. Zwłaszcza, że do schroniska można dostać się zarówno mniej, jak i bardziej wymagającą trasą. Pierwsza opcja to czarny szlak z Żabnicy Skałki (część drogi wiedzie asfaltem). Można tu również dojść z Węgierskiej Górki przez Prusów, Milówki, Rajczy czy Hali Lipowskiej.