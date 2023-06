Spis treści: 01 Co to jest karta EKUZ?

02 Jak i gdzie wyrobić kartę EKUZ?

03 Ile kosztuje karta EKUZ?

04 Do czego uprawnia karta EKUZ za granicą?

Co to jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Polscy obywatele posiadający kartę EKUZ mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego państwa, a koszt wizyty u lekarza pokrywa w takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia.

Karta honorowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. EKUZ obowiązuje również na terytoriach zamorskich takich, jak Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska (we Francji), Azory i Madera (w Portugalii) oraz Majorka i Wyspy Kanaryjskie (w Hiszpanii).

Kartę EKUZ może otrzymać każda osoba, która jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Chodzi o osoby ubezpieczone oraz mające prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jak i gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można uzyskać, składając odpowiedni wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia. Można to zrobić na kilka sposobów:

osobiście w dowolnym oddziale,

wysłać dokumenty pocztą tradycyjną,

wysłać e-mail (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ),

złożyć wniosek online za pomocą ePUAP lub za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Składając wniosek osobiście w oddziale NFZ możemy być pewni, że otrzymamy kartę EKUZ od ręki. W pozostałych przypadkach trwa to od kilku do kilkunastu dni. Jeszcze dłużej w okresie wakacyjnym, kiedy wniosków może być więcej.

Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ prezentujemy poniżej:

Jak złożyć wniosek online o kartę EKUZ? Wystarczy wysłać skan wniosku na adres e-mail: ekuz@nz.gov.pl , bądź skorzystać z platformy internetowej ePUAP . Wówczas konieczne jest założenie profilu zaufanego. Tam też pojawi się informacja o wygenerowaniu karty, bądź o odrzuceniu wniosku.

Zdjęcie Karta EKUZ to gwarancja bezpiecznych wakacji / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje karta EKUZ?

Karta EKUZ jest całkowicie darmowa. Trzeba pamiętać, że jeśli wybieramy się na rodzinne wakacje, to każdy członek powinien mieć własny dokument - dzieci także. Co więcej, karta EKUZ będzie ważna tylko w przypadku posiadania przez nas ważnego dowodu osobistego.

Do czego uprawnia karta EKUZ za granicą?

Karta EKUZ zapewnia dostęp do leczenia według takich samych zasad, z jakich korzystają obywatele danego kraju. W większości przypadków dotyczy to nagłego zachorowania, wypadków drogowych, urazów, udaru, złamanej nogi, czy też opieki medycznej związanej z przewlekłą lub już rozpoznaną chorobą, a także ciążą i porodem. Dokument nie upoważnia jednak do zwrotu kosztów w instytucjach prywatnej służby zdrowia. W takiej sytuacji to pacjent pokrywa wydatki związane z leczeniem.

Trzeba pamiętać, że karta EKUZ nie zawsze oznacza zero kosztów za opiekę medyczną. W wielu krajach Europy pacjenci muszą dopłacać do podstawowych usług medycznych. Może zdarzyć się też tak, że mimo posiadania karty EKUZ za leczenie będziemy musieli zapłacić sami, a potem trzeba będzie złożyć wniosek o refundację.

Należy wiedzieć, że świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują kosztów akcji ratunkowych oraz kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

