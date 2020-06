​Brakuje ci pomysłu na weekendową wycieczkę? Odwiedź Kolorowe Jeziorka

Spragnieni estetycznych wrażeń powinni uwzględnić w weekendowych planach wyjazd do Rudaw Janowickich - znajdą tam jedną z najciekawszych, a z całą pewnością najbarwniejszych atrakcji turystycznych. Tamtejsze Kolorowe Jeziorka zachwycą nie tylko poszukujących zjawiskowych scenerii użytkowników Instagrama.

Boliwijczycy mają Lagunę Colorada, mieszkańcy amerykańskiego stanu Waszyngton zielone jezioro Blanca, Chorwaci zaś - znane w całej Europie Jeziora Plitwickie. W Polsce również nie brakuje intrygujących miejsc, które mogą konkurować z najbardziej rozsławionymi atrakcjami turystycznymi świata. Jednym z nich są niewątpliwie położone w Rudawskim Parku Krajobrazowym Kolorowe Jeziorka nazywane Skarbem Ziemi Kamiennogórskiej.

Te wyjątkowe cztery stawy znajdujące się u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich należą do najciekawszych atrakcji województwa dolnośląskiego. Zlokalizowane są one w odległości 30 km od Jeleniej Góry i około 95 km od Wrocławia. Uwagę przykuwa ich niespotykany wygląd - każde z nich wyróżnia się innym kolorem. Jedno jest błękitne, drugie zielone, trzecie purpurowe, a czwarte czarne. Prowadzi do nich malowniczy szlak, na którym można podziwiać efektowne nacieki i kryształy osadzające się na skałach.

Niecodzienne zabarwienie wody wynika ze składu chemicznego ścian i dna wyrobisk. W XVIII wieku mieściły się tam niemieckie kopalnie pirytu wykorzystywanego do produkcji kwasu siarkowego. Najstarsza z nich nosiła nazwę Hoffnung. Kolorowe Jeziorka od lat cieszą się sporym zainteresowaniem turystów - nie tylko z Polski, ale i zza granicy. Ta efektowna, niemal baśniowa atrakcja z pewnością zaciekawi poszukujących zjawiskowych scenerii do zdjęć miłośników fotografii. Warto zatem uwzględnić ją w swoich weekendowych planach.