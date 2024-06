Ceny w Chorwacji zawsze uważaliśmy za dość niskie jak na polskie kieszenie. Od jakiegoś czasu zaczęło się to jednak zmieniać. Po pierwsze: Chorwaci zaczęli doceniać zyski, jakie może przynieść turystyka. Poprawiła się jakość hoteli czy pensjonatów, ale ich ceny wzrosły. Wprowadzenie 1 stycznia 2023 roku euro, nie spowodowało drastycznego wzrostu cen, ale 25 proc. towarów jednak podrożało. Wszystko to sprawia, że ceny w Chorwacji wyrównały się z cenami europejskimi. Ten kraj przestał już być "opcją ekonomiczną", ale wciąż jeszcze nas na niego stać. Zwłaszcza że na Bałkany z Polski można dojechać samochodem. Dla porównania: w Turcji, która również jest popularną destynacją Polaków, ceny w sklepach są niemal o połowę niższe niż w Chorwacji. Nie dojedziemy tam jednak autem, a więc trzeba do kosztów doliczyć cenę przelotu i transferu z lotniska, co przy kilku osobach jest pokaźnym wydatkiem. Same loty do Budrum w sezonie to koszt około 2000 zł na osobę, czyli ok. 8000 zł na czteroosobową rodzinę, podczas gdy ta sama rodzina za przejazd z Polski do Chorwacji zapłaci około 1200 złotych, wliczając w to winiety i wjazdy na autostrady.