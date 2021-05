Chcesz zamieszkać za granicą? Pomyśl o Tajwanie, zapomnij o Kuwejcie

Respondenci wskazujący na Tajwan podkreślają zadowolenie ze stylu życia oraz jakość opieki zdrowotnej. I choć według wskaźników nie jest to kraj łatwy do osiedlenia się - w tej kategorii zajął 13. miejsce, osoby przybywające do Tajwanu podkreślają jego przyjazność. 62 proc. respondentów przyznało, że z łatwością nawiązało tam nowe przyjaźnie, a ludność Tajwanu uznają za niezwykle przyjazną obcokrajowcom - taką opinię wyraziło aż 96 proc. badanych.

Drugie miejsce zajął Meksyk, który jest oceniany jako najlepszy kraj w kategorii łatwości osiedlania się - na co wskazało 85 proc. respondentów. 78 proc. osób, które zdecydowały się na przeprowadzkę do Meksyku twierdzi, że łatwo jest tam poznać przyjaciół, których cechuje ogromna życzliwość. Meksyk wypada dobrze również w indeksie dotyczącym kosztów utrzymania. W tej kategorii zajął 4. miejsce. Nieco gorzej wypada natomiast w kategoriach "jakość życia", zajmuje dopiero 31. miejsce. 27 proc. ankietowanych uskarża się m.in. na infrastrukturę wodno-sanitarną. Wiele do życzenia pozostawia również kwestia związana z bezpieczeństwem.

Na podium rankingu Expat Insider 2021 znalazła się również Kostaryka, plasując się na trzeciej pozycji zestawienia. Co chwalą sobie przyjezdni? Przede wszystkim łatwość osiedlenia się, przyjazne nastawienie mieszkańców - 82 proc. ankietowanych przyznaje, że łatwo wtopić się w lokalną kulturę, a 80 proc. badanych zapewnia, że na Kostaryce czują się, jak u siebie w domu. Niewątpliwym atutem są również sprzyjające koszty utrzymania. Kostaryka wypada również dobrze w indeksie "jakości Życia" - pod tym względem zajmuje 14. miejsce, i drugie miejsce, tuż za Meksykiem, pod względem zadowolenia z życia. Przybywający do Kostaryki cenią sobie środowisko naturalne i jakość powietrza. Niestety tak dobrymi wynikami Kostaryka nie może się poszczycić jeśli chodzi o transport publiczny, pod tym względem zajmuje 52. miejsce.

W pierwszej 10 znalazły się również: Malezja, Portugalia, Nowa Zelandia, Australia, Ekwador, Kanada i Wietnam. Polska znalazła się na 43. miejscu zestawienia, wyprzedzając Chile, Wielką Brytanię, Hongkong, Koreę Południową, Węgry, Szwecję.

Ranking zamykają Egipt, który uplasował się na 55. pozycji, Rosja, Republika Południowej Afryki, Włochy i Kuwejt, który od ośmiu lat zajmuje najniższą pozycję zestawienia, w tym roku ponownie zamyka ranking na 59. miejscu.

