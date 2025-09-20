Co przyniesie niedziela, 21 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych widać wzrost, obfitość, rozwój. Twoja atrakcyjność może okazać się obecnie szczególnie widoczna. Ktoś zwraca baczną uwagę na twoją opiekuńczość i bardzo mu się ona podoba. Jednocześnie pozytywnie oceniane jest to, że wiesz, czego chcesz i dbasz o to. W finansach pewna kwestia może wymagać Twojej czułej ręki, delikatności. W zdrowiu uwaga na problemy z podbrzuszem. 390

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto jest agresywny, skrajnie złośliwy i nie panuje nad emocjami. Od takich osób najlepiej trzymać się z daleka. Nie masz obowiązku dbać o nikogo własnym kosztem. Unikaj środowiska, w którym każdy walczy z każdym i chce pokazać przewagę. W finansach proste chwyty nie zadziałają. Trzeba realizować drobiazgowy plan.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych możesz świętować sukces. Ktoś zapewne cię dostrzeże, wyrazi zachwyt. Warto się teraz wyróżniać, ubierać zgodnie z własnym gustem, śmiało podkreślając atuty. Nie bój się błyszczeć w towarzystwie i zachowuj się tak, jakby to od ciebie zależały światowe trendy. W finansach warto zmieniać szybko otoczenie i próbować wielu opcji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych widać obecnie blokady i ograniczenia. Głową muru nie przebijesz. Nie staraj się pchać do przodu spraw, które ewidentnie chcą pozostać w miejscu. Nie masz wiele miejsca ani czasu, by przeprowadzić swoje plany. Zadowól się tym, co możesz osiągnąć i poczekaj na lepszy moment. W finansach możliwy będzie wzrost w przyszłości. Czekaj cierpliwie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych możesz powitać nową osobę lub ktoś, kogo znasz, wróci do towarzystwa totalnie odmieniony. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, to mają one szansę dobrze się przyjąć, zostać ogólnie zaakceptowane. Wspieraj i chroń czyjeś wysiłki ku rozwojowi. W finansach trzeba zbalansować indywidualizm oraz konformizm, nie wykonywać gwałtownych ruchów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba szybko pozbyć się dylematu, znaleźć dobre rozwiązanie i zachować się bez skrupułów. Dobre chęci nie zawsze zostają dostrzeżone, teraz jednak mogą chronić cię jak talizman. Ktoś widziałby cię w roli "podwójnego agenta" działającego na dwa fronty. W finansach zachowaj ostrożność, bo istnieje wysokie ryzyko sabotażu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych trzeba będzie pewnie przyznać się do błędu. Z drugiej strony ktoś może zatwardziale unikać odpowiedzialności, nie chcieć przeprosić. Jeśli masz poczucie winy, to pamiętaj, by zachować należyte proporcje. Nie chłoszcz się i nie odmawiaj sobie szczęścia. W finansach brak środków lub ograniczenia skłonią cię do zmiany perspektywy, podsuną pomysł.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych widać obfitość radości, nadzieje na przyszłość, miłość do nowych członków rodziny oraz zgodę z przedstawicielami starszego pokolenia. Przyjmij oko na czyjeś dziwactwa. Wyrazem prawdziwego uczucia jest akceptacja, serdeczność na co dzień. W finansach dopilnuj, by sprawiedliwie dzielić się zyskami, nikogo nadmiernie nie wyróżniać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Królowa Kielichów

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która obraca się we własnym świecie. Stworzyła ona sobie prywatne grono, do którego rzadko kogoś dopuszcza. Uprzejmość będzie szczera, ale powierzchowna. Nie należy się wiele domagać w najbliższym czasie. W finansach ktoś chroni coś bardzo dla siebie cennego i może zareagować nagłą agresją.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie ująć kogoś dowcipem, poczuciem humoru i biegłością w słowach. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto broni dostępu do swojego towarzystwa, jest bardzo zazdrosny o rodzinę i przyjaciół. Pokaż, że mu nie zagrażasz, że szanujesz jego odrębność. W finansach możesz sprzedać swój produkt lub usługę po zawyżonej cenie.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Giermek Kielichów

W życiu osobistym warto przestudiować własne emocje. Przemyśl, kto wywołuje w tobie radość, a kto doprowadza cię do szału? A może robi to ta sama osoba? Nie wszystkim tajemnicami serca warto się jeszcze dzielić. Najpierw musisz poczuć się swobodnie z pewnymi odkryciami. W finansach wystrzegaj się kogoś, kto przyjmuje pozę niewiniątka, a potrafi skrzywdzić.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych kogoś może zachwycić twój wigor, ale nie zdziw się też zarzutom o egoizm. O swoje interesy należy dbać z taktem. Nie pokazuj ostentacyjnie, że masz otoczenie za nic, nie obrażaj się z powodu drobnej różnicy zdań. Uważaj także na czyjąś zwiększoną drażliwość. W finansach zatrzymaj się na moment i przemyśl, czy twoje marzenia są naprawdę twoje.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL