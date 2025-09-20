Spis treści: Dlaczego warto zrobić kisiel z dyni? Kisiel z dyni a zdrowie Jak przygotować kisiel z dyni krok po kroku Pomysły na urozmaicenie dyniowego kisielu

Dlaczego warto zrobić kisiel z dyni?

Od pewnego czasu trwa sezon na dynie. Rzeczone produkty najczęściej wykorzystujemy do przeróżnej maści zup oraz deserów, takich jak ciasta czy muffiny. Okazuje się jednak, że dynia może posłużyć nam do przyrządzenia smacznego kisielu.

Kisiel z dyni warto przygotować ze względu na jego wartości odżywcze. Przekąska zawiera około 80 kcal w 100 g (choć kaloryczność może się różnić w zależności od konkretnego przepisu). W kisielu z dyni znajdziemy głównie węglowodany oraz niewielkie ilości białka i tłuszczu. Przysmak dostarczy nam również błonnika, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie jelit.

Z dyni można przygotować kisiel 123RF/PICSEL

Kisiel z dyni a zdrowie

Kisiel z dyni zawiera mnóstwo cennych składników mających dobroczynny wpływ na zdrowie. Wspomniany wcześniej błonnik usprawnia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom oraz przyczynia się do regulowania poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Ponadto zwiększa uczucie sytości i dzięki temu zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami. Z tego powodu, o jego prawidłową podaż w diecie powinni zadbać szczególnie ci, którym zależy na zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów.

Warto również wspomnieć o tym, że kisiel (nie tylko z dyni) jest lekkostrawny i nie obciąża układu pokarmowego. To również świetne źródło witamin i minerałów. W przypadku kisielu z dyni mowa tutaj o:

witaminie A

witaminach z grupy B

witaminie C

witaminie E

potasie

fosforze

magnezie

wapniu

Nie należy również zapomnieć o antyoksydantach, które redukują ilość wolnych rodników i zmniejszają stres oksydacyjny odpowiedzialny za niszczenie komórek.

Jak przygotować kisiel z dyni krok po kroku

Przygotowanie domowego kisielu z dyni jest niezwykle proste. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie składniki i postępować z przepisem krok po kroku. Co będzie potrzebne do zrobienia dyniowego przysmaku? Oto lista niezbędnych produktów:

400 g pieczonej dyni

2 pomarańcze;

250 ml soku pomarańczowego;

szczypta cynamonu;

3 łyżki miodu;

2 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Najpierw przepołów dynię na pół i pozbaw ją ziaren. Pokrój na mniejsze kawałki, a następnie rozłóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Polej kawałki dyni niewielką ilością oliwy. Piecz do momentu, aż dynia zmięknie i ładnie się zarumieni. Następnie za pomocą łyżki zbierz miąższ z każdego kawałka do garnka i zblenduj na gładką masę. Umyj pomarańcze i zetrzyj z nich skórkę. Wrzuć ową skórkę do garnka ze zblendowanym miąższem. Dodaj miód oraz cynamon, a następnie ponownie zblenduj całość. Wstaw garnek z dyniowym purée na palnik i zacznij podgrzewać na małym ogniu. W międzyczasie wymieszaj porządnie mąkę w soku pomarańczowym - przypilnuj, żeby nie było grudek! Dodaj sok z mąką do purée i podgrzewaj dalej, cały czas mieszając. Gdy masa zgęstnieje i osiągnie konsystencję kisielu, możesz wlać ją do kubków bądź pucharków i podawać.

Pomysły na urozmaicenie dyniowego kisielu

Dyniowy kisiel jest pyszny sam w sobie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by lekko go urozmaicić. Ciekawą opcją okazuje się okraszenie przysmaku niewielką ilością poszatkowanych orzechów włoskich. Do kisielu można również dodać różnego rodzaju suszone owoce, które dostarczą dodatkowej porcji błonnika.

Przekąska będzie świetnie smakować także z dodatkiem świeżych owoców. Możemy wkroić do kisielu banana lub jabłko bądź posypać całość malinami i pokrojonymi na drobno truskawkami.

