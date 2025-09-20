Majonez bez cholesterolu? Nie uwierzysz, z jakiego składnika można go zrobić
Wielu z nas, otwierając puszkę lub słoik z groszkiem konserwowym, automatycznie wylewa zalewę do zlewu. To błąd, bo płyn ten kryje w sobie ogromny kulinarny potencjał. Zamiast go marnować, możemy wykorzystać go do przygotowania smacznego, domowego majonezu, a także jako zamiennik jajka w wielu potrawach.
Spis treści:
- Zalewa z groszku ma swoją nazwę. Weganie chętnie po nią sięgają
- Jak wykorzystać aquafabę w domu? To jeden z najlepszych pomysłów
- Domowy majonez - zdrowiej, taniej i bez marnowania
Zalewa z groszku ma swoją nazwę. Weganie chętnie po nią sięgają
Zalewa z groszku konserwowego, czyli aquafaba, ma wyjątkowe właściwości. Dzięki zawartości skrobi i białka wykazuje zdolność do pienienia się, przez co świetnie zastępuje jajko w kuchni wegańskiej - przy ubijaniu zachowuje się jak piana z białek.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że wykorzystać ją możemy do wypieków, deserów, a także sosów. Obecnie sięgają po nią najczęściej weganie, jednak warto pamiętać, że jest to doskonałe rozwiązanie dla osób z alergią na jajka lub unikających ich z powodów zdrowotnych.
Aquafaba jest bezglutenowa i dość niskokaloryczna - jedna łyżka to tylko 3-5 kcal, nie zawiera także cholesterolu.
Jak wykorzystać aquafabę w domu? To jeden z najlepszych pomysłów
Jednym z najprostszych sposobów na wykorzystanie aquafaby w kuchni jest przygotowanie z niej taniego, domowego majonezu.
Przepis ten jest niezwykle prosty i wymaga jedynie kilku składników. Potrzebować będziemy:
- ok. 150 ml zalewy z groszku w temperaturze pokojowej,
- 1 łyżki płatków drożdżowych,
- 1 łyżeczki musztardy,
- soku z połowy cytryny,
- 400 ml oleju,
- soli i pieprzu do smaku.
Jak przygotować domowy majonez z zalewy z groszku?
Zalewę miksuje się z przyprawami, płatkami drożdżowymi i sokiem z cytryny do momentu, aż pojawi się piana. Następnie stopniowo, cienką strużką, dolewa się olej, cały czas blendując. W kilka minut powstaje gęsty, błyszczący majonez, który można od razu podać lub przechowywać w lodówce do 10 dni.
Domowy majonez - zdrowiej, taniej i bez marnowania
Domowy majonez z aquafaby ma wiele zalet. Po pierwsze, koszt jego przygotowania jest znacznie niższy niż zakup gotowego produktu w sklepie - ceny słoika majonezu sięgają obecnie kilkunastu złotych. Po drugie, przygotowując sos samodzielnie, zyskujemy pełną kontrolę nad jego składem - brak konserwantów i sztucznych dodatków sprawia, że jest on zdrowszą alternatywą.
To także sposób na ograniczenie marnotrawstwa w kuchni. Produkt, który zwykle traktujemy jako odpad, może stać się bazą do przygotowania smacznego dodatku do sałatek, kanapek czy przekąsek.