Zalewa z groszku ma swoją nazwę. Weganie chętnie po nią sięgają

Zalewa z groszku konserwowego, czyli aquafaba, ma wyjątkowe właściwości. Dzięki zawartości skrobi i białka wykazuje zdolność do pienienia się, przez co świetnie zastępuje jajko w kuchni wegańskiej - przy ubijaniu zachowuje się jak piana z białek.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wykorzystać ją możemy do wypieków, deserów, a także sosów. Obecnie sięgają po nią najczęściej weganie, jednak warto pamiętać, że jest to doskonałe rozwiązanie dla osób z alergią na jajka lub unikających ich z powodów zdrowotnych.

Aquafaba jest bezglutenowa i dość niskokaloryczna - jedna łyżka to tylko 3-5 kcal, nie zawiera także cholesterolu.

Jak wykorzystać aquafabę w domu? To jeden z najlepszych pomysłów

Jednym z najprostszych sposobów na wykorzystanie aquafaby w kuchni jest przygotowanie z niej taniego, domowego majonezu.

Przepis ten jest niezwykle prosty i wymaga jedynie kilku składników. Potrzebować będziemy:

ok. 150 ml zalewy z groszku w temperaturze pokojowej,

1 łyżki płatków drożdżowych,

1 łyżeczki musztardy,

soku z połowy cytryny,

400 ml oleju,

soli i pieprzu do smaku.

Jak przygotować domowy majonez z zalewy z groszku?

Zalewę miksuje się z przyprawami, płatkami drożdżowymi i sokiem z cytryny do momentu, aż pojawi się piana. Następnie stopniowo, cienką strużką, dolewa się olej, cały czas blendując. W kilka minut powstaje gęsty, błyszczący majonez, który można od razu podać lub przechowywać w lodówce do 10 dni.

Z aquafaby przygotujemy smaczny majonez africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Domowy majonez - zdrowiej, taniej i bez marnowania

Domowy majonez z aquafaby ma wiele zalet. Po pierwsze, koszt jego przygotowania jest znacznie niższy niż zakup gotowego produktu w sklepie - ceny słoika majonezu sięgają obecnie kilkunastu złotych. Po drugie, przygotowując sos samodzielnie, zyskujemy pełną kontrolę nad jego składem - brak konserwantów i sztucznych dodatków sprawia, że jest on zdrowszą alternatywą.

To także sposób na ograniczenie marnotrawstwa w kuchni. Produkt, który zwykle traktujemy jako odpad, może stać się bazą do przygotowania smacznego dodatku do sałatek, kanapek czy przekąsek.

