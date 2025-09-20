Spis treści: Ostatnie chwile słońca jesienią. Gdzie na wakacje? Tanio i słonecznie. Pomysł na październikowy wyjazd Kraj wielu kultur i pięknej pogody jesienią

Ostatnie chwile słońca jesienią. Gdzie na wakacje?

Na czołówce listy powinno znaleźć się zdecydowanie Maroko. Dlaczego? Otóż w październiku wciąż może być tam bardzo ciepło, a termometry mogą wskazywać nawet 35 stopni Celsjusza. Więc jeśli nie nacieszyliśmy się słońcem tego lata, które w Polsce nie do końca nas rozpieszczało, to ten kierunek będzie strzałem w dziesiątkę. Pozostaje zagwozdka, jak zorganizować taką podróż. Otóż linie lotnicze oferują bilety w okazyjnych cenach na dany miesiąc, a nocleg przez platformy typu Booking, czy Airbnb są stosunkowo tanie do propozycji z biur podróży, których oferty rozpoczynają się często od ok. 8000 złotych od osoby. Choć budżetowe oferty możemy znaleźć za pośrednictwem platformy e-sky.pl. Tamtejsze wycieczki startują nawet od ok. 1000 złotych za osobę - wliczone jest w to lot oraz hotel na 7 nocy. Oferty z posiłkami to koszt przynajmniej 1700 zł.

Marrakesz jest bogaty w wiele zabytków i atrakcji Canva Pro INTERIA.PL

Indywidualna podróż na pewno wyjdzie drożej, jeżeli nie "upoluje" się promocji na bilety na samolot. Jednak jeżeli preferujemy, taki tryb podróży, to do dyspozycji mamy miasta takie jak Agadir i Marrakesz. Koszt lotu z Krakowa to ok. 800 zł od osoby. Pierwsze będzie świetnym rozwiązaniem dla osób, które pragną spokojnego wypoczynku i dostępu do plaży. Drugie miasto natomiast będzie dobre pod kątem zwiedzania. Jeśli organizujemy podróż na własną rękę, to bez wątpienia można urozmaicić ją poprzez zmianę miasta, czy też wykupienie różnorodnych wycieczek.

Cena za nocleg zależna jest od tego, jakie ma spełniać warunki. Osoby, które lubią pokoje wieloosobowe, mogą znaleźć w Agadirze wynajem za 410 zł za 7 nocy, a za ok. 514 nawet z opcją śniadania. W podobnej cenie na Booking znajdziemy nawet pokoje prywatne ze współdzieloną łazienką. Za wyższy standard w hotelu z basenem i śniadaniem zapłacimy od ok. 1100 zł.

Popularnym noclegiem w Maroko są riady Canva Pro INTERIA.PL

Tanio i słonecznie. Pomysł na październikowy wyjazd

Egipt to klasyczny kierunek wybierany jesienią i wielu Polaków decyduje się na taką wycieczkę. Nie ma jednak się czemu dziwić, pogoda wciąż tam dopisuje, jest mniej turystów, a ceny spadają. Podróż na własną rękę może być mało opłacalna, gdyż ceny biletów zaczynają się czasem od ok. 3000 zł od osoby, gdzie za tę cenę możemy spokojnie wykupić tydzień w formie all inclusive. Wyjątkiem jest Kair, ale nie sprawdzi się wśród turystów szukających wypoczynku nad plażą. Turyści najczęściej wybierają okolice Hurghady, Sharm El Sheikh, czy też Marsa El Alam. Wakacje z pełnym wyżywieniem poprzez np. Travelplanet.pl możemy wykupić już za ok. 1600 zł. Warto jednak sprawdzić wcześniej opinie hoteli, nie tylko poprzez stronę touroperatorów. Lepiej zerknąć na recenzjach w przeglądarce Google czy stronie internetowej TripAdvisor - pomoże to uniknąć nieporozumień, czy rozczarowań. W przypadku Egiptu warto rozważyć hotele przynajmniej 4-gwiazdkowe i zaopatrzyć się w napiwki dla obsługi - jeden dolar działa cuda. Natomiast tańsze oferty pozwalają zaoszczędzić na zakupie różnych wycieczek fakultatywnych, które urozmaicą pobyt.

Marsa El Alam to wybór dla osób ceniących sobie ciszę i spokojny wypoczynek Canva Pro INTERIA.PL

Kraj wielu kultur i pięknej pogody jesienią

Trzecim kierunkiem, który może przypaść do gustu urlopowiczom w październiku, jest Cypr. Temperatury w danym miesiącu mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza. Jeśli chcemy zorganizować indywidualnie wakacje, to warto sprawdzać regularnie ceny biletów lotniczych np. poprzez porównywarkę Skyscanner. Większość ofert to koszt 700-1000 zł od osoby, jednak końcem miesiąca pojawiają się też po ok. 500 zł. Do wyboru mamy lotniska w miejscowościach takich jak: Larnaka oraz Pafos. Wiele osób decyduje się na doświadczaniu Cypru z różnych stron, aby zaznać pełnej okazałości wyspy i zwiedzają także Nikozję, czy Limassol. Natomiast ceny noclegów zaczynają się od ok. 1300 zł za dwie osoby w Pafos. Jeżeli jednak wolimy zdać się na organizację biura podróży, to koszt takich wakacji startuje już od ok. 2600 zł za osobę w pakiecie all inclusive.

Woda w październiku na Cyprze jest wciąż ciepła, a plaże świecą pustkami Canva Pro INTERIA.PL

