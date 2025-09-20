Chociaż bywają kapryśne w pielęgnacji, to i tak cieszą się ogromną popularnością jako ozdoby wnętrz. Storczyki, jeśli spełnimy ich wymagania, odwdzięczą się kaskadą barwnych kwiatów.

Spis treści: Spełnij te wymagania, a storczyk zachwyci wyglądem Nie wyrzucaj od razu. Tak wykorzystasz torebki herbaty w pielęgnacji storczyków Herbaciana odżywka. Tak zadziała na storczyka

Spełnij te wymagania, a storczyk zachwyci wyglądem

Storczyk powinien stać w jasnym miejscu, ale nie być narażony na mocne słońce. Ważny jest też sposób podlewania. Wody nie należy lać prosto do doniczki, ale wstawić ją do miski z odstaną wodą. To pozwoli korzeniom nasiąknąć nią przez 10-15 minut. Zabieg należy powtarzać raz na 7 - 10 dni, w zależności od wymagań rośliny. Po przekwitnięciu pędy storczyka należy przycinać nad drugim lub trzecim oczkiem. Prosty zabieg pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych kwiatów.

Nie wyrzucaj od razu. Tak wykorzystasz torebki herbaty w pielęgnacji storczyków

Jeśli pomimo przestrzegania tych zasad storczyk potrzebuje dodatkowego wsparcia, zaserwuj mu domowy nawóz. Nie chodzi tu o popularną odżywkę z fusów z kawy. Świetnym zamiennikiem jest herbata. Dlatego nie wyrzucaj od razu torebek - ich zawartość idealnie odżywi storczyka.

Spełnienie wymagań storczyków zaprocentuje pięknym kwitnieniem 123RF/PICSEL

Herbata ze względu na zawartość garbników wzmacnia odporność, potas pomoże w kwitnięciu, a magnez wspiera procesy fotosyntezy i poprawi kolor liści.

Herbaciana odżywka pomoże zakwasić podłoże, poprawić przewiewność gleby i retencję wilgoci. Z kolei flawonoidy zwiększają odporność storczyka na różne choroby.

Herbaciana odżywka. Tak zadziała na storczyka

Jak przygotować nawóz z herbaty do storczyków? Sprawa jest prosta. Zaparz torebkę czarnej lub zielonej herbaty. Wykorzystaj tylko tę liściastą lub ekspresową, bez aromatów i dodatków smakowych - takie dodatki zamiast pomóc roślinie, mogą jej wyłącznie zaszkodzić. Poczekaj aż napar wystygnie. Jeśli będzie już odpowiednio schłodzony, podlej nim storczyk. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie.

Herbaciana odżywka zmotywuje storczyk do kwitnienia 123RF/PICSEL

Możesz wykorzystać również same fusy. Najpierw dobrze je wysusz, a dopiero później wsyp ich niewielką ilość do podłoża.

Efekt? Intensywnie zielone liście storczyka, mocniejsze i zdrowsze pędy. Już nawet po czterech tygodniach zauważysz, że roślina przygotowuje się do kwitnienia.

Herbacianą odżywkę polubią również paprocie, azalie, hortensje doniczkowe czy bluszcz. Nie stosuj jej jako odżywki do sukulentów, rozmarynu, lawendy i sansewierii. To rośliny, które preferują zasadowe lub neutralne podłoże, więc herbata może im po prostu zaszkodzić.

