Górka Kościelicka - niezwykłe miejsce na mapie Krakowa

Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast. Jest w nim wiele miejsc, które znają chyba wszyscy Polacy. Jednak stolica Małopolski skrywa również bardziej tajemnicze lokalizacje. Jedną z nich jest cmentarz z niechcianymi krzyżami.

Zdjęcie Miejsce może kojarzyć się z Górą Krzyży w Litwie / Adam Wojnar / East News

Górka Kościelicka była kiedyś podkrakowską wsią, która do miasta została dołączona w 1973 roku. Od tego czasu jest osiedlem należącym do Nowej Huty. To właśnie tam znajduje się niewielkie wzgórze, a na nim drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych z późnego gotyku wraz z murowaną dzwonnicą.

Reklama

Zapomniany cmentarz dla niechcianych krzyży

Obok świątyni natomiast mieści się nietypowy cmentarz - dla niechcianych krzyży. Mają być one symbolem wiary i nadziei. W Górce Kościelickiej obecnie jest ich już ponad 200 i choć daleko tej liczbie do tysięcy tych przedmiotów znajdujących się w podobnym miejscu w Litwie - na Górze Krzyży, to każdego roku ich przybywa.

Zdjęcie Niechciane krzyże zbiera i ustawia ksiądz Józef Hojnowski / Adam Wojnar / East News

Krzyże z Górki Kościelickiej są przeróżne - od tych najmniejszych po te naprawdę duże. Można znaleźć krzyże drewniane, metalowe, kamienne czy betonowe. Stawiane są wokół ogrodzenia kościoła. Ich zbieraniem i ustawianiem zajmuje się proboszcz parafii, ksiądz Józef Hojnowski.

To jest szczególny znak Męki Pańskiej. Nie można go wyrzucić. Brałem je z cmentarza, gdy stały już niepotrzebne oparte o ogrodzenie. Ludzie usuwali je, gdy zmieniali groby i w miejsce dotychczasowych powstawały nowe mogiły, a krzyże zmieniali na inne mówi ksiądz

Zdjęcie Krzyży na Górce Kościelickiej przybywa z każdym rokiem / Adam Wojnar / East News

Zobacz również: Z tych miejsc śmieje się cała Polska. Powód jest zaskakujący