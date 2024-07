W podróży najważniejszy jest komfort. Co warto ubrać na podróż w upały?

Podróżowanie w upalne dni jest dość uciążliwe, ponieważ wówczas szczególnie odczuwamy różnicę temperatur panujących na zewnątrz oraz w klimatyzowanych środkach transportu. Niezależnie czy na wakacje lecimy samolotem, czy jedziemy samochodem, na podróż warto wybrać przemyślaną stylizację, dzięki której będziemy czuć się komfortowo przez całą drogę. Wybierając ubrania na podróż, zwróćmy uwagę na ich krój i materiał. Na upalne dni najlepiej sprawdzą się naturalne materiały , ponieważ to właśnie w nich pocimy się najmniej. Doskonałym przykładem jest len , naturalny materiał, w którym nasza skóra może swobodnie oddychać nawet w najgorętsze dni. Na podróż doskonale sprawdzą się również ubrania z bawełny, wiskozy, jedwabiu czy też modalu.

Istnieją również ubrania, których powinniśmy kategorycznie unikać podczas podróży w upalne dni. Należą do nich przede wszystkim przylegające spodnie takie jak jeansowe rurki, czy też bardzo krótkie szorty, które mogą nam się podwijać podczas siedzenia.



Kluczem do komfortu jest również unikanie sztywnych i nieprzepuszczających powietrza materiałów, które mogą nasilać pocenie i powodować dyskomfort podczas dłuższego siedzenia. Należą do nich m.in.: