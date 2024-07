Batumi, malowniczo położone nad brzegiem Morza Czarnego, to jedno z najbardziej fascynujących miast Gruzji. Zachwyca swoją unikalną architekturą, która jest mieszanką nowoczesnych budowli i historycznych zabytków. Spacerując w centrum miasta, możemy podziwiać futurystyczne wieżowce, a jednocześnie zagubić się w urokliwych, starych uliczkach, które przenoszą nas w czasie. Miasto oferuje również wiele atrakcji kulturalnych, w tym muzea, galerie sztuki i teatry. Jednym z największych atutów Batumi są piaszczyste plaże. W sezonie letnim tętnią one życiem, a turyści mogą cieszyć się tam słońcem, pięknym morzem i różnorodnymi sportami wodnymi.

Stare Batumi to prawdziwy skarb architektury i kultury. Labirynt wąskich uliczek kryje w sobie wiele historycznych budynków, kawiarni i restauracji. Warto odwiedzić ormiańską cerkiew św. Chrystusa Odkupiciela oraz cerkiew św. Mikołaja, jedno z najstarszych miejsc kultu w Batumi. Na uwagę zasługuje również plac Piazza, którego wenecka inspiracja nadaje mu niepowtarzalny charakter.



Wieczorne spacery po Starym Mieście to niezwykłe doświadczenie, gdyż ulice tętnią życiem, a restauracje i kawiarnie wypełniają się gośćmi. To doskonały moment, by zasmakować gruzińskich specjałów i poczuć magiczną atmosferę Batumi.