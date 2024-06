Karta pokładowa to dokument, który uprawnia pasażera do wejścia na pokład samolotu i zajęcia określonego miejsca. Wydawana jest w czasie odprawy i musimy uzyskać ją jeszcze przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. W zależności od lotu odprawić się możemy na lotnisku albo przez internet. Jeśli spojrzymy na wydruk naszej karty pokładowej, zauważymy, że zawiera m.in.:

Karta pokładowa jest nośnikiem wielu danych osobowych, a to za sprawą kodu QR lub kodu kreskowego, który skanowany jest przez personel lotniska. Kod ten może ujawnić wszelkie dane, które podaliśmy, rezerwując nasz lot w tym numer paszportu, a nawet kartę kredytową, użytą do płatności za lot.



Każda osoba z dostępem do odpowiednich i niekiedy ogólnodostępnych narzędzi może odczytać taki kod, zdobywając tym samym dostęp do naszych danych.



Steve Hui, ekspert ds. podróży, przeprowadził eksperyment, wykorzystując zdjęcie karty pokładowej zamieszczone na Instagramie przez jednego z pasażerów linii Virgin Australia. Skanując kod, uzyskał on dostęp do trasy podróży pasażera oraz danych jego karty kredytowej.