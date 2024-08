Czeska Szwajcaria oferuje wiele miejsc wartych odwiedzenia, które zachwycą nawet najbardziej wymagających turystów. Wędrówka do Bramy Pravčickiej to jedno z obowiązkowych doświadczeń, które nagradza odwiedzających niesamowitymi widokami na otaczające krajobrazy. Choć sam szczyt formacji jest niedostępny dla turystów, w pobliżu znajdują się liczne punkty widokowe, z których można podziwiać tę imponującą strukturę.



Kolejną atrakcją jest Dziki Wąwóz, malowniczy przełom rzeki Kamenice, otoczony stromymi ścianami skalnymi i bujną roślinnością. Wąwóz ten, choć pierwotnie niedostępny, stał się jednym z najpopularniejszych miejsc w parku, które można podziwiać podczas spływu łodzią turystyczną po rzece.



Mariina Skala to inny punkt widokowy, który oferuje niezapomniane panoramy. Na szczycie tej formacji skalnej w 1856 roku zbudowano drewnianą altanę, która do dziś stanowi popularny cel wycieczek. U jej stóp znajduje się urokliwa wioska Jetrichovice, będąca doskonałą bazą wypadową do zwiedzania parku.