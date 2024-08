Z tymi hasłami mogą kojarzyć się długie wakacje w urokliwych zakątkach świata. Podróż jednak nie zawsze jest w naszym zasięgu, a do tego jeden dłuższy urlop rocznie raczej nie zaspokoi potrzeby przebywania na łonie natury. Lista zalet takiej formy spędzania czasu zdaje się nie mieć końca, więc tym bardziej warto dać szansę ogrodom botanicznym, których wygląd zmienia się w zależności od pory roku . To urokliwe miejsca, które można odwiedzać wielokrotnie — szybko się nie nudzą.

Wizyta w ogrodzie botanicznym to doskonały sposób na odpoczynek od codziennych spraw i miejskiego zgiełku. Zielone przestrzenie, cisza i spokój sprzyjają relaksowi, mają pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne. Co więcej, spacer po ogrodzie botanicznym to forma aktywności fizycznej, wspierającej zdrowie układu oddechowego, serca i mięśni. Wygląda na to, że wymówki nie wchodzą w grę. Prezentujemy najpiękniejsze ogrody botaniczne w Polsce, by łatwiej było zaplanować wycieczkę.