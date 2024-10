Ogród Botaniczny we Wrocławiu doczeka się nowej palmiarni

"Planujemy przenieść tam kolekcje, które dotychczas znajdowały się w mniejszych szklarniach (...). W Palmiarni znajdą się więc epifity z rodziny ananasowatych, potężne sagowce, które pamiętają jeszcze czasy dinozaurów, czy jedna z dziwniejszych roślin - dziwidło olbrzymie, które udało nam się ostatnio pozyskać do kolekcji" - wskazał dyrektor Ogrodu Botanicznego prof. Zygmunt Kącki.

Władze Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu liczą, że z nowego obiektu będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta, ale tłumnie odwiedzający turyści. Warto odnotować, że w jego pobliżu znajduje się Ostrów Tumski wraz z archikatedrą, ale z łatwością stamtąd dojść do Starego Miasta i Rynku, ale nie tak daleko znajduje się również powszechnie znany Ogród Zoologiczny. Co więcej, z nowej palmiarni będą również korzystali w celach naukowych badacze z Wydziału Nauk Biologicznych UWr.