Stragany z kiczowatymi pamiątkami, gofry z frużeliną, plaże zdobione kolorowymi parawanami. Dla niektórych to właśnie esencja wczasów nad polskim morzem. Jeśli jednak chcemy docenić prawdziwe uroki Bałtyku, odpocząć na bezludnej plaży lub spędzić czas na łonie natury z dala od turystycznego zgiełku, musimy zastanowić się, gdzie faktycznie warto pojechać. Oto kilka małych i mniej znanych nadmorskich miejscowości, w których uciekniemy od tłumów i prawdziwie się zrelaksujemy.

Poddąbie - nadbałtycka oaza spokoju

Ta malutka miejscowość położona między Ustką a Rowami jest prawdziwą nadbałtycką oazą spokoju. Poddąbie zamieszkuje dosłownie kilkudziesięciu stałych mieszkańców. Miejscowość ta, nie jest często wybierana przez turystów, z uwagi na bliskość innych większych kurortów. Mimo tego w Poddąbiu znajdziemy interesującą ofertę noclegową, w tym hotele z basenami, czy też domki letniskowe.

Poddąbie to świetne miejsce na wypoczynek oraz spacery na dziewiczej plaży, na której latem działa strzeżone kąpielisko. Wyjątkową atmosferę zapewnia malowniczy klif wznoszący się nad nią. To również świetna baza wypadowa, dla osób, które pragną odwiedzić Słowiński Park Narodowy czy też Jezioro Gardno, do którego dojedziemy w zaledwie 20 minut samochodem.

Zdjęcie Wysoki klif jest jedną z ciekawszych atrakcji wsi Poddąbie / ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS / East News

Rogowo - dla miłośników sportów wodnych

Miejscowość położona jest na mierzei, pomiędzy Morzem Bałtyckim i jeziorem Resko Przymorskie. Najbliższym popularnym nadmorskim miastem jest Kołobrzeg, położony około 15 kilometrów od Rogowa. Jedną z największych zalet tego miejsca jest czysta i pusta plaża. Rogowo to świetny wybór dla amatorów sportów wodnych np. kitesurfingu, czy też wędkarstwa. Miłośnicy historii również znajdą coś dla siebie. Niegdyś na terenie Rogowa znajdowała się jednostka wojskowa. Obecnie turyści w Forcie Rogowo mogą odwiedzić opuszczone hangary, w których można podziwiać wystawę zabytkowych samolotów.

W Rogowie funkcjonują najróżniejsze obiekty noclegowe. Turyści mogą wybierać spośród szerokiej oferty domków, nowoczesnych apartamentów, ośrodków wczasowych, a także kempingów.

Osetnik - urlop na łonie natury

Osetnik to dawna wioska rybacka, położona zaledwie 12 kilometrów od Łeby. Niegdyś nosiła nazwę "Stilo". Jest to miejsce mało znane wśród turystów, które nawet w szczycie sezonu świeci pustkami. Osetnik to świetny wybór dla miłośników przyrody, którzy przyjeżdżając tam, mogą zatracić się w uroku krajobrazowego rezerwatu Mierzeja Sarbska. Turyści pragnący zrelaksować się w ciszy na łonie natury z pewnością docenią pustą i dziką plażę niedaleko osady. Ciekawą atrakcją godną odwiedzenia jest stara latarnia morska. Niektórzy twierdzą, że to najpiękniejsza taka budowla na całym polskim wybrzeżu.

To miejsce idealne dla osób wybierających się na kemping. W Osetniku funkcjonuje duże pole namiotowe, na którym można rozłożyć swój własny namiot czy też postawić kampera lub przyczepę. Możliwy jest również wynajem domków holenderskich oraz przyczep dostępnych na kempingu. Dzięki małej popularności tego miejsca ceny są dość korzystne. Cena za noc za osobę dorosłą to 20 złotych. Następnie za miejsce dla 2-osobowego namiotu zapłacimy jedyne 10 złotych, natomiast 3-osobową przyczepę wynajmiemy już za 70 złotych za noc.

Zdjęcie Latarnia morska w Osetniku uważana jest za jedną z najpiękniejszych nad Bałtykiem / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Pustkowo - idealne miejsce na romantyczne spacery

Pustkowo to niewielka miejscowość należąca do gminy Rewal, 2 kilometry na wschód od Pobierowa. Zamieszkuje ją nieco powyżej 120 osób. Jest to miejsce ciche i spokojne, które najczęściej odwiedzają osoby podróżujące we dwójkę. Piękna piaszczysta plaża, wydmy, klify oraz bujne leśne tereny to sceneria idealna na romantyczne spacery.

To miejsce zarówno dla osób, które pragną zrelaksować się na spokojnej plaży, jak i aktywnie spędzić czas, korzystając z licznych, leśnych szlaków turystycznych. W Pustkowie znajdziemy również kilka atrakcji turystycznych np. replikę Krzyża z Giewontu oraz pomniki przyrody, np. dąb szypułkowy. Pustkowo to również świetne miejsce dla fanów tenisa. Co roku odbywa się tam Pustkowo Cup - amatorskie zawody tenisa ziemnego.

Bobolin - aktywny wypoczynek i atrakcje dla rodzin

Bobolin leży około 30 kilometrów od Koszalina, niedaleko jeziora Bukowo. Tę niewielką miejscowość wypoczynkową zamieszkuje nieco ponad 100 osób. Na turystów w Bobolinie czeka zadbana piaszczysta plaża z łagodnym zejściem oraz wiele atrakcji. Miłośnicy historii mogą zobaczyć pozostałości po poligonach wojskowych oraz bunkry na wydmach. Z kolei rodziny z dziećmi mogą miło spędzić czas w Rodzinnym Centrum Rozrywki, czy też w kompleksie agroturystycznym "Ranczo Mustafa".

Jeśli jednak planujemy aktywnie spędzić czas, w Bobolinie i jego okolicach możemy skorzystać z licznych ścieżek rowerowych np. "Dużej Pętli Nadmorskiej" o długości 37 kilometrów, czy też pieszych szlaków turystycznych.