Sezon na podróże w Polsce rozpoczął się na dobre. Marzysz o spontanicznym wypadzie bez limitu bagaży? Zwiedzaniu bez zbytniego planowania? Tutaj sprawdzi się kamper

Podróżowanie kamperem ma wiele zalet, w tym noclegi w różnych miejscach czy zwiedzanie "w trasie"

Ile kosztuje wynajem kamperu? Ceny są różne i zależą od sezonu. Od połowy czerwca do końca sierpnia ceny za dzień wynajmu wynoszą od 580 zł do nawet 900 zł (ceny brutto za dobę)

Od dawna marzysz o spontanicznym wyjeździe, w trakcie którego planowanie odłożysz na bok? Wyjazd na urlop czy dłuższe wakacje w kamperze docenią przede wszystkim osoby, które nie chcą tracić czasu na rezerwację noclegów i zakupu biletów. Wakacje w kamperze cieszą się popularnością nie tylko w Polsce, ale również innych miejscach Europy.

Sezon na podróże bliskie i odległe zaczął się na dobre. Dotyczy to również kamperów. Jeśli w taką trasę wybieramy się po raz pierwszy, przygodę warto rozpocząć od Polski. Nasz kraj słynie z pięknych i często mało docenianych przez nas miejsc. Morze, jeziora, niziny, wyżyny, góry - jest w czym wybierać! Propozycje na urlop w kamperze przedstawimy na końcu artykułu.

Zalety podróżowania kamperem

Zdjęcie Urlop w kamperze? Dlaczego nie! taka forma podróży ma sporo zalet / 123RF/PICSEL

To pierwsze z dość długiej listy zalet tego typu podróżowania. Kolejne z nich to:

podróż we własnym tempie,

ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny,

niezapomniane wakacje dla dzieci,

noclegi w różnych miejscach,

niezależność i wolność,

brak konieczności planowania dokładnej trasy,

zwiedzanie "w drodze" do celu,

wszystko w jednym miejscu: łóżko do spania, klimatyzacja, ogrzewania, lodówka, kuchenka gazowa, ciepła woda, toaleta,

brak limitu bagażu.

Co więcej, do jego prowadzenia wystarczy prawo jazdy kategorii B, bo większość takich samochodów waży mniej niż 3,5 tony. Jednak przed podróżą warto urządzić sobie szkolenie.

Wady podróżowania kamperem

Niestety, jak każda podróż, również wakacje w kamperze mogą mieć swoje minusy. Powinny z nich zrezygnować osoby, które nie najlepiej znoszą długie podróże samochodem i nie czują się najlepiej w niewielkich pomieszczeniach. Co więcej, zdarza się, że utrzymanie porządku w kamperze może być utrudnione ze względu na specyfikę tego typu podróżowania.

Do tego dochodzi kwestia parkowania, bo trzeba znaleźć pole biwakowe lub kemping, konieczność parkowania z dala od centrum miast. W większości z nich obowiązują zakazy parkowania kamperów.

Gdzie można nocować w czasie podróży kamperem?

Zdjęcie Podróż kamperem to ciekawy pomysł na urlop / 123RF/PICSEL

Polskie prawo stawia sprawę jasno: kamper o masie do 3,5 t jest traktowany tak jak każdy pojazd osobowy. Dlatego też można zaparkować nim w miejscach, do których wjechalibyśmy "normalnym" pojazdem, o ile nie blokujemy miejsca.

Wówczas możemy przenocować w takim miejscu, ale nie jest to równoznaczne z rozbijaniem obozowiska. Trzeba zatem zapomnieć o rozkładaniu stolika, krzesełek i innych elementów, które nie stanowią "bryły" pojazdu.

Podsumowując: kamperem możemy zaparkować wszędzie tam, gdzie jest to dozwolone dla samochodów osobowych. Jeśli jednak zależy nam na biwakowaniu, musimy znaleźć odpowiednio oznaczone miejsce.

Polacy pokochali kampery? Oto dane

Zdjęcie Podróż kamperem może być niezapomnianą przygodą. Trzeba się jednak przygotować na wydatki / 123RF/PICSEL

Pomimo powyższych za i przeciw, caravaning cieszy się niemałą popularnością. W ostatnich latach rynek kamperów rósł w siłę, ale w 2022 roku odnotowano pierwszy od lat spadek rejestracji nowych kamperów.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polską Grupę Caravaningową, w pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano spadek liczby pierwszych rejestracji nowych kamperów w Polsce o 33,8 proc. Jak zwracają uwagę autorzy raportu, spadek ten jest podyktowany m.in. skutkami epidemii koronawirusa i zerwaniem łańcuchów dostaw.

- Rejestracje używanych samochodów kempingowych utrzymują się na poziomie tych z zeszłego roku, podczas gdy liczba rejestracji używanych przyczep kempingowych nieznacznie wzrosła. Odzwierciedla to ogólny trend na krajowym rynku motoryzacyjnym, gdzie wciąż z uwagi na poziom zamożności nabywców, używane pojazdy - w tym kempingowe - cieszą się większym zainteresowaniem - zwrócił uwagę Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Cytowany na stronie PZPM Faryś zwrócił uwagę, że "pozostaje mieć nadzieję, że ostatnie wzrosty cen samochodów, wzrost cen surowców używanych do produkcji pojazdów i zabudów oraz wysoka inflacja nie wpłyną znacząco na rynek przyczep i samochodów kempingowych w nadchodzących miesiącach i będzie on sukcesywnie wzrastać".

Podróż ma swoją cenę. Ile kosztuje kamper?

Podróżowanie kamperem bez wątpienia stało się trendy. Jeśli planujemy zakup "domu na kółkach", z jakim wydatkiem musimy się liczyć? Bartłomiej Ryś, ekspert Campiri.pl, w rozmowie z Interią w 2022 roku przyznał:

- Producenci takich pojazdów potrafią podnieść ceny nawet kilka razy w ciągu roku. Jeśli dziś kupię kamper za np. 60 tys. euro, to za kilka miesięcy, kiedy będę go odbierał, jego cena może być dużo wyższa. Można jednak przyjąć że nowy, dobrze wyposażony kamper to wydatek 400-500 tys. złotych. Tyle, że kampery po prostu nie są dostępne - producenci zabudów kamperowych są gotowi, ale zawodzą wytwórcy podwozi. Kiedyś 80 proc. konstrukcji powstawało na bazie Fiata Ducato, dziś buduje się na tym co się ma - Volkswagen Crafter, Citroen, Peugeot, Ford Transit, Mercedes Sprinter. Przyszłość rynku nie wygląda dobrze i na pewno odbije się to na cenach - powiedział w rozmowie z Wojciechem Szelągiem.

Dlatego też niektórzy decydują się na zakup używanego pojazdu. Jego cena będzie zależna nie tylko do wyposażenia, ale również stanu technicznego i rocznika. Przykładowo, za kamper w idealnym stanie możemy zapłacić od 150 tys. do 200 tys. zł.

Ile kosztuje wynajem kampera?

Jeśli nie w głowie nam takie inwestycje, z pomocą spieszą wypożyczalnie kamperów. Ile zapłacimy za wynajem? Postanowiliśmy sprawdzić wybrane oferty: cena wynajmu zależy zazwyczaj od sezonu, w jakim decydujemy się na wynajem. Planując wynajem pojazdu, trzeba też pamiętać o wyborze takiego, który będzie spełniał nasze potrzeby i oczekiwania.

W sezonie "wysokim", który przypada od połowy czerwca do końca sierpnia, zapłacimy ponad 585 zł za jeden dzień. Dla porównania, w sezonie "niskim" - od listopada do połowy kwietnia, koszt ten jest niższy i wynosi ponad 320 zł za dzień (ceny brutto).

Inna wypożyczalnia proponuje natomiast stawkę w granicach 550 - 900 zł brutto (w zależności od rodzaju kampera) w sezonie wysokim za jeden dzień, a niskim: 400 - 550 zł brutto.

Jeśli decydujemy się na wynajem luksusowego kampera, musimy się liczyć z wydatkiem ponad 2 tys. zł za dobę (brutto).

Kamperem po Polsce. 5 miejsc, do których dotrzesz "domem na kółkach"

Jeśli decyzja zapadła, czas na podróż. W kamperze możemy zwiedzić tak naprawdę całą Polskę. Wybierając konkretny cel podróży zawsze możemy zboczyć z trasy i zwiedzić inne, interesujące miejsca. Jeśli decydujemy się na taką wyprawę po raz pierwszy, możemy ją potraktować jako zapoznanie z tego typu formą wypoczynku. Dzięki temu dość szybko okaże się, czy kamper "to jest właśnie to", czy też zdecydujemy się wrócić do wcześniejszych przyzwyczajeń i bardziej planowanych wojaży. Tymczasem, ruszamy w Polskę!

Mazury. Na dziko i na kempingowym polu

Zdjęcie Polacy kochają Mazury. To jeden z regionów, w którym można się cieszyć wypoczynkiem w bliskości natury / Picsel / 123RF/PICSEL

Malownicze widoki, relaks w otoczeniu przyrody. Listę otwierają Mazury - do dyspozycji są zarówno pola kempingowe, jak i miejsca w otoczeniu natury. Pierwsza opcja to oczywiście większe bezpieczeństwo, a druga - swoboda i poczucie prywatności.

Gdzie nocować kamperem na Mazurach? Warto odwiedzić m.in. camping Rydzewo przy jeziorze Rydzewo, pole biwakowe "Pod Sosnami" czy pole campingowe "Cypel" w Probarku nieopodal Mrągowa.

Polskie wybrzeże, czyli kamperem nad Bałtyk

Zdjęcie Urlop nad Bałtykiem? Polskie wybrzeże ma sporo do zaoferowania / 123RF/PICSEL

Kamper to również idealny "wycieczkowiec" nad polskie morze. Polskie wybrzeże to nie tylko Bałtyk i plażowanie, ale również sporo pięknych miast takich jak Gdańsk, Kołobrzeg, Sopot czy Łeba. Idealne na wypoczynek będą też mniej popularne miejscowości takie jak Gąski czy Wicie. Gdzie można zatrzymać się kamperem? Nadmorskich campingów nie brakuje, a znajdują się m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dźwirzynie, Mielnie, na Helu czy wspomnianych Gdańsku i Łebie.

Jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie. Relaks z widokiem na góry

Zdjęcie Widok ze szczytu góry Żar zapiera dech! / MONKPRESS/East News / East News

Znad morza przenosimy się na południe, a konkretnie w góry i nad jeziora. Ciekawą propozycją na wycieczkę kamperem mogą być okolice jezior Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Położone w otoczeniu pasm górskich Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego są prawdziwym widokowym rajem. Do tego dochodzi widok na górę Żar, na szczycie które znajduje się elektrownia szczytowo-pompowa. To idealne miejsce dla miłośników mocnych wrażeń - paralotnie, szybowce, trasy downhillowe... Jest w czym wybierać. Na miejscu znajdziemy pola biwakowe, które są również dostępne dla podróżujących kamperami.

Karkonosze z okien kampera

Zdjęcie Karkonosze to idealne miejsce na spędzenie urlopu. Nawet w kamperze / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Kolejnym ciekawym miejscem na zwiedzanie i inne aktywności są również Karkonosze. Najbardziej znane miasta to Karpacz i Szklarska Poręba, ale dzięki kamperowi możemy urządzić sobie niemałe tournée po tym pięknym zakątku Polski i tym samym odwiedzić mniej znane miejscowości. Kamperem zaparkujemy w Karpaczu, Miłkowie czy Borowicach.

Magiczne Bieszczady

Zdjęcie Bieszczady. Miejsce piękne, magiczne i o trudnej historii. Warto poznać sekrety tych gór / 123RF/PICSEL

O Bieszczadach rozpisywać się nie trzeba. Góry na wschodnim krańcu Polski to idealne miejsce na wypad kamperem. Wycieczka doliną górnego Sanu to jedna z wielu atrakcji tego regionu. Podróżując kamperem warto odwiedzić też Polańczyk, z którego rozciąga się malownicza panorama na bieszczadzkie szczyty. W trasie możemy odwiedzić niewielkie wsie i odkryć mało znane miejsca. Może któreś z nich stanie się bazą wypadową do wycieczek po okolicy?

