Pierwsze miejsce w TOP 10 egzotycznych kierunków. Pogoda tam sprzyja turystom

Na szczycie listy w sezonie zimowym 2023/2024 znajduje się Bangkok, który utrzymywał się na tej pozycji nawet w ubiegłym roku. Co ciekawe, podróżujący w danym kierunku stanową aż 25% turystów z eSky.pl. Najczęściej jedna rezerwacja tyczy się trzech osób, a koszt biletu w dwie strony wynosi ok. 4,2 tys. zł za osobę. Pobyt polskich turystów w Bangkoku średnio trwa ok. 19 dni.

Polacy podróżujący zimą do Tajlandii to zdecydowanie osoby spragnione słońca i ciepła, których w tym czasie tak bardzo brakuje w kraju - obecnie średnia temperatura w Bangkoku jest powyżej 30 stopni. zaznacza Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl

Specjalista wyjaśnia, że warunki klimatyczne odgrywają ogromne znaczenie podczas wyboru kierunku podróży. Potwierdzają to systematycznie przeprowadzane badania Grupy eSky wraz z agencją GfK Polonia. Deniz Rymkiewicz dodaje, że w tym roku aż 2/3 respondentów wskazało pogodę jako najważniejszy element decydujący o docelowym kraju.

Ekspert platformy podróży eSky.pl tłumaczy, że w przypadku zimowych podróży do Bangkoku zauważa pewną prawidłowość na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Otóż najwięcej rezerwacji z Polski jest planowana na styczeń, a następnie luty i jest ich niewiele mniej w grudniu. Specjalista dodaje, że jednak w ostatnim miesiącu roku najwięcej polskich turystów wyleci w pierwszym tygodniu i najprawdopodobniej część z nich Święta Bożego Narodzenia spędzi właśnie w stolicy Tajlandii.

Zdjęcie Bangkok jest stolicą Tajlandii, chętnie odwiedzaną przez polskich turystów / Getty Images

Miejsce drugie i trzecie. Polacy chętnie zwiedzają Central Park oraz wylegują się na plaży

Na drugim miejscu znajduje się Nowy Jork, który stanowi 24% rezerwacji w eSky i plasował na tej pozycji już w zeszłym roku. Natomiast trzecie miejsce zajmuje Miami, stanowiące 15% tegorocznych, zimowych wyjazdów. Miami w tym roku pobiło Dubaj, który wcześniej znajdował się na podium. Do Nowego Jorku można polecieć za ok. 2,7-2,9 tys. zł za jedną osobę w obie strony. Takie rezerwacje najczęściej dotyczyły 2 osób, które wylatywały nawet na 22 dni. Natomiast za lot na Florydę Polacy płacą ok. 3,3 tys. zł, gdzie jedna rezerwacji zazwyczaj obejmuje 3 pasażerów, podróżujących na ok. 15 dni. W Miami w listopadzie można spodziewać się temperatury przekraczającej nawet 25 st. Celsjusza.

Zdjęcie Będąc w Nowym Jorku warto wybrać się na plac Times Square w centrum Manhattanu / Getty Images

Czwarte i piąte miejsce. Pobyt w tych krajach często trwa od 9 do 14 dni

Na czwartym miejscu widnieje Dubaj, czyli najludniejszy obszar Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który w tym roku spadł o jedno miejsce w rankingu. Stanowi 8% rezerwacji eSky.pl, a najczęściej wykupywane były przez 2 osoby, które średnio płaciły 2,7 tys. zł za osobę. Pobyt Polaków w Dubaju średnio trwa ok. 9 dni. Natomiast na piątym miejscu listy tuż za Dubajem, znajduje miasto Kolombo, będące stolicą Sri Lanki, gdzie polscy turyści wylatują nawet na 14 dni. Ten kierunek stanowi 6% wszystkich rezerwacji w sezonie zimowym platformy,a bilet dla jednej osoby średnio wynosi 3,6 tys. zł.

Dodam również, że dla pięciu egzotycznych kierunków, które były na topie w ostatnich dwóch latach, średnie ceny biletów lotniczych w ujęciu rocznym… spadły. Najwięcej, bo o 15 proc., do Dubaju – jedna osoba za podróż samolotem tam i z powrotem średnio płaciła 3,1 tys. zł zamiast 2,7 tys. zł teraz. Zmalały również ceny lotów do Miami (-11 proc. r/r), Bangkoku (-10 proc. r/r), Nowego Jorku (-7 proc. r/r) i Abu Zabi (-3 proc. r/r). tłumaczy Deniz Rymkiewicz

Zdjęcie Bezpośredni lot z Polski do Dubaju średnio trwa ok. 5,5 godziny / @gagliardiphotography / materiał zewnętrzny

Szóste miejsce. Budżetowe rozwiązanie na ciepłe wakacje w okresie zimowym

Co ciekawe na szóstym miejscu z wynikiem 5% znajduje się Agadir, miasto położone nad atlantyckim wybrzeżem Maroka, w którym Polacy chętnie przebywają średnio przez 9 dni. Najczęściej podróżują w tym kierunku dwie osoby, które za bilet średnio płacą tylko 750 zł za osobę. To dużo tańsza alternatywa w porównaniu do reszty krajów widniejącej na to TOP liście.

Dzięki temu, że średnia liczba dni słonecznych nie schodzi tam poniżej 25, a najniższa temperatura w dzień to co najmniej 20 stopni, podróż do Agadiru będzie udana o każdej porze roku. Szczególnie teraz, gdy brak upałów pozwala na mniej lub bardziej aktywny wypoczynek w ciągu dnia i odkrywanie uroków Maroka po zmierzchu dla amatorów nocnego życia. wyjaśnia Deniz Rymkiewicz

Zdjęcie Do najciekawszych atrakcji w Agadir należą ruiny Oufelli / Andrey Krobostov / materiał zewnętrzny

Ostatnia trójka. Ciekawe propozycje na zimowe wakacje

Na siódmy i ósmy miejscu spotkamy Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz japońskie Tokio. Do ZEA Polacy najchętniej podróżują w parach i za jeden bilet płacą ok. 1,2 tys. zł w obie strony. Natomiast do Japonii najczęściej turyści wylatują w pojedynkę, a za bilet są w stanie zapłacić nawet 5 tys. zł. Polacy do Abu Zabi wylatują na ok. 9 dni, a do Tokio na 10 dni. Turyści równie chętnie udają się do Tajlandii na Phuket oraz do Szanghaju w Chinach. Ceny lotów są zbliżone do siebie, gdyż średnio koszt takiej wyprawy szacuje się od 4,3 do 4,6 tys. zł za osobę. Rodacy wylatują do Tajlandii nawet na 17 dni, natomiast do Szanghaju na ok. 10 dni.

Zdjęcie Wielki Meczet Szejka Zajida / Pixabay.com

Kiedy Polacy rezerwują egzotyczne wycieczki? Ekspert wyjaśnia

Specjaliści Grupy eSky sprawdzili również, z jakim wyprzedzeniem Polacy rezerwują swoje egzotyczne podróże. Wybierając się do Bangkoku, turyści podejmują decyzję o wyjeździe nawet na 152 dni przed jej rozpoczęciem. Zakup biletów przed podróżą do Tokio, Kolombo i na Phuket ma miejsce ze 142-dniowym, 128-dniowym i 116-dniowym wyprzedzeniem. Jak to wygląda w przypadku innych kierunków? Miami - 115 dni, Dubaj - 95 dni, Nowy Jork - 85 dni, Abu Zabi - 59 dni, Agadir - 53 dni, Szanghaj - 43 dni.

Odejście od rezerwowania podróży na ostatnią chwilę to bardzo wyraźny trend, który obserwujemy w branży od 2021 roku. Nasze badania potwierdzają, że z roku na rok spada liczba osób organizujących wyjazdy z mniej niż 4-tygodniowym wyprzedzeniem - odsetek takich osób w Polsce zmniejszył się o 2 p.p. wobec 2022 roku, podczas gdy na podróż zaplanowaną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem stawia aż 79 proc. polskich respondentów mówi Deniz Rymkiewicz

Zdjęcie Gdzie wybrać się zimą na wakacje? / @pixelshot / materiał zewnętrzny

