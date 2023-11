Spis treści: 01 Lanzarote - jaki mamy klimat?

02 Urlop na Kanarach — co warto wiedzieć o "wyspie wulkanów"?

03 Co zobaczyć na Lanzarote? Park Narodowy Timanfaya

04 Unikatowy zakątek na Lanzarote, czyli czarna plaża i zielone jezioro

05 Mirador del Río - punkt widokowy, który zapiera dech

Lanzarote - jaki mamy klimat?

Archipelag Wysp Kanaryjskich stanowi zamorskie terytorium Hiszpanii. Lanzarote zdecydowanie jednak bliżej do Afryki - wyspa położona jest zaledwie 125 kilometrów od wybrzeży Maroka. To właśnie jej położenie sprawia, że jest atrakcyjnym kierunkiem przez cały rok. Najcieplejsze miesiące to sierpień, wrzesień i październik, kiedy temperatura powietrza wynosi 24-28° w ciągu dnia, a nocą nie spada poniżej 21°C.

Jaka jest pogoda na Lanzarote zimą? Choć nie ma upałów, od razu po wyjściu z samolotu poczujesz przyjemny, ciepły powiew, witający cię na wyspie i stanowiący fantastyczną alternatywę dla warunków w Polsce. Możesz spodziewać się temperatur na poziomie 20-22°C w ciągu dnia, podczas którego w grudniu i styczniu czeka cię siedem słonecznych godzin. Czy możesz spodziewać się deszczu na Lanzarote w zimie? Miesięcznie zdarzają się średnio trzy takie dni, więc podczas pobytu raczej nie musisz się obawiać przymusowego zamknięcia w hotelu czy wynajętym mieszkaniu ze względu na nieprzyjemną aurę.

Zdjęcie Na Lanzarote zimą bywa wietrznie. Mimo ładnej pogody, warto spakować też coś cieplejszego / 123RF/PICSEL

Urlop na Kanarach — co warto wiedzieć o "wyspie wulkanów"?

Określanie Lanzarote w ten sposób nie jest przypadkowe. Wyspa w całości powstała z wulkanicznej magmy, dzięki czemu będziesz podziwiać widoki, których na próżno szukać w naszym kraju lub tuż za jego granicami. Księżycowe krajobrazy — z tym porównaniem można spotkać się bardzo często i nie ma w tym grama przesady. Zobaczysz spektakularne kratery i pola lawy, jednocześnie dostrzegając, że zagospodarowanie przestrzeni na wyspie pozwoliło zachować jej naturalny charakter.

Zdjęcie Oto widoki, których możesz spodziewać się na Lanzarote / 123RF/PICSEL

Nic dziwnego, że turyści chętnie odwiedzają "wyspę wulkanów" przez cały rok. Choć plażowanie w grudniu i styczniu wiąże się raczej ze stosunkowo chłodną wodą (około 19°C), nie brakuje miłośników uprawiania sportów wodnych. Brak upałów i żaru lejącego się z niego sprawia, że zima na Lanzarote to idealne pora na piesze wycieczki i eksplorowanie kolejnych metrów kwadratowych wyspy.

Co zobaczyć na Lanzarote? Park Narodowy Timanfaya

Oto miejsce, w którym błyskawicznie poczujesz się jak na innej planecie. Park Narodowy Timanfaya to jedna z największych atrakcji na Lanzarote. Jego ukształtowanie jest rezultatem erupcji wulkanów, które miały miejsce zaledwie 300 lat temu. Sceneria parku zajmującego 51 kilometrów kwadratowych robi wrażenie.

Zdjęcie Park Narodowy Timanfaya / 123RF/PICSEL

Przed twoimi oczami staną różnorodne formacje skalne i warstwy ziemi w kolorach żółci, pomarańczy i czerwieni. Będziesz napawać się widokiem mniejszych i większych kraterów, lejów i skalnych jam. Robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że głównym architektem była przepływająca przez teren wyspy lawa. Do zwiedzania parku, nazywanego również "Górami Ognia", udostępnione są trzy trasy. Najdłuższa z nich to 14-kilometrowy szlak wulkanów, który pokonuje się autobusem. Osoby, które wędrowanie mają we krwi, mogą wybrać również dwa szlaki piesze — o długości czterech i dziewięciu kilometrów.

Zdjęcie Zima to idealna pora roku na aktywny wypoczynek / 123RF/PICSEL

Unikatowy zakątek na Lanzarote, czyli czarna plaża i zielone jezioro

Wycieczkę do Timanfaya uzupełnij wizytą w El Golfo — dzieli je około 20 kilmetrów, a dużym niedopatrzeniem turystycznym byłoby pominięcie tego miejsca. Sama osada rybacka ma kameralną, niespieszną atmosferę, lecz to nie jej urok decyduje o magnetyzmie tego zakątka, którzy przyciąga podróżników każdego roku.

Zdjęcie Nie przeocz podczas zwiedzania Lanzarote / 123RF/PICSEL

Perełką Lanzarote jest Zielone Jezioro (Charco de Los Clicos), które powstało w wulkanicznym kraterze. Jego szmaragdowa barwa fantastycznie kontrastuje ze ścianą byłego wulkanu, a także czarną plażą. Szum fal Atlantyku dostarcza tło muzyczne idealne do podziwiania niezrównanych widoków.

Mirador del Río - punkt widokowy, który zapiera dech

Do XIX wieku w tym miejscu zlokalizowana była wojskowa twierdza. Wysoki klif stanowił doskonały pod kątem strategicznym punkt obserwacyjny — dziś z jego potencjału korzystają przede wszystkim turyści. Z pewnością jednak nie jest to tylko pozycja do szybkiego odhaczenia na podróżniczej liście, zrobienia kilku zdjęć i ruszenia dalej.

Zdjęcie Nie odwiedzaj tego miejsca w pośpiechu / 123RF/PICSEL

Mirador del Río zapewnia panoramę, która trudno się nasycić. Osoby, które miały okazję tu dotrzeć, podkreślają, że nawet najlepsze fotografie nie są w stanie w pełni oddać piękna tej lokalizacji. Archipelag Chinijo, zwłaszcza stożki wulkaniczne wynurzające się z oceanu na pobliskiej wyspie La Graciosa i głęboka barwa oceanu to obraz, jaki na długo pozostaje w głowie.

To tylko kilka pomysłów na zwiedzanie Lanzarote zimą. Można mieć jednak uzasadnione podejrzenia, że okażą się więcej niż wystarczające do przekonania każdego zmarzlucha do ucieczki przed mrozem właśnie w ten rejon i odkrycia jego kolejnych kart — Lanzarote ma naprawdę solidną talię.

