Spis treści: 01 Dlaczego zimą warto udać się na wakacje?

02 To chętnie wybierany kierunek przez Polaków w grudniu

03 3 najczęściej wybierane kurorty przez Polaków

04 Czy w Egipcie jest bezpiecznie? MSZ ostrzega

Dlaczego zimą warto udać się na wakacje?

Zima to okres, w którym częściej chorujemy i skarżymy się na gorsze samopoczucie. Dodatkowo czujemy się ospali i zapominamy o codziennym ruchu. W chłodne dni zaszywamy się pod kołdrą i zajadamy treściwymi smakołykami, co nie zawsze ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Zimę trudno znoszą także osoby z niedowagą, gdyż niska temperatura jest dla nich dotkliwsza. Dlaczego warto udać się wtedy na urlop? Otóż zmiana otoczenia i słońce mogą znacznie poprawić samopoczucie osobom nielubiącym śnieżnych zabaw. To dobry sposób również na polepszenie swojej efektywności w pracy.

Zdjęcie Nie zapomnij spakować stroju kąpielowego i kremu z filtrem / Getty Images

To chętnie wybierany kierunek przez Polaków w grudniu

Chętnie wybieranym kierunkiem w okresie jesienno-zimowym jest Egipt. Początkiem listopada jest tam nadal 30°C, więc na takich wakacjach można złapać ostatnią opaleniznę. Natomiast w grudniu i styczniu temperatura może wynosić ok. 20-23°C, to idealne warunki do odpoczynku i zwiedzenia Egiptu. Lot z Polski można znaleźć nawet za ok. 900 zł w dwie strony za osobę. Wszystko zależy od linii lotniczej, daty oraz ewentualnych przesiadek.

Obecnie tańszym rozwiązaniem jest podróż z biurem podróży, dla przykładu na stronie Travelplanet możemy znaleźć pobyt końcem listopada dla dwóch osób na 7 nocy za ok. 2000 zł w pakiecie all inclusive. To znakomite rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią planować wyjazdów i wolą pozostawić kwestie organizacyjne ekspertom.

Zdjęcie Egipt tętni życiem nawet zimą / Getty Images

3 najczęściej wybierane kurorty przez Polaków

Polacy w Egipcie mają swoje ulubione regiony i miejscowości. Pierwszym kierunkiem jest Hurghada, czyli największy kurort, idealny do wypoczynku. Miejscowość słynie z pięknych plaż, ale nie tylko. To popularne miejsce do snorkelingu, a wiele hoteli lub biur podróży organizuje wycieczki z nurkowaniem. Wody tam są płytkie, więc z usługi mogą skorzystać nawet osoby, które nigdy tego nie robiły. Na pewno pokochają tamtejsze rafy koralowe. W Hurghadzie znajdziemy także Sand City, czyli ciekawą wystawę rzeźb z piasku, ogromne akwarium i Meczet Al Mina. Każdy przyjezdny powinien udać się na Marinę, czyli bulwar chętnie odwiedzany przez turystów.

Zdjęcie Bulwar Marina w Hurghadzie / Getty Images

Kolejnym ciekawym kierunkiem jest Sharm el-Sheikh. Wpasują się tam turyści, którzy doceniają zwiedzanie miasta. Nie tylko znajdą tam rozrywkę, ale również różnorakie zabytki. Przemierzając ulice Sharm el-Sheikh warto zwrócić uwagę na kościół koptyjski, Old Market oraz meczet El Mustafa. Dodatkowo miejscowość znajduje się między rezerwatem przyrody Nabk a Parkiem Narodowym Ras Muhammad. To również świetna baza wypadowa do innych wycieczek, na przykład na Górę Synaj.

Zdjęcie Meczet El Mustafa / Getty Images

Turyści chętnie wybierają się również do Marsa Alam. Nie jest to kierunek przepełniony zabytkami, jednak wciąż ma wiele do zaoferowania. Znajdziemy tam przede wszystkim cudowne plaże i rafy koralowe, które nie mają sobie równych. Średnia temperatura wody w grudniu wynosi ok. 24°C. Dodatkowo ciekawą atrakcją jest safari po tamtejszych pustyniach, które pozwalają dostrzec piękno niecodziennych krajobrazów. Turyści cieszą się również pobliskim Parkiem Narodowym Wadi Dżimal.

Zdjęcie Podwodna rafa koralowa w Egipcie / Getty Images

Czy w Egipcie jest bezpiecznie? MSZ ostrzega

Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Egipcie mogą występować częstsze kontrole na ulicach, przy wejściach do kościołów oraz budynków publicznych, takich jak np. muzea. Dodatkowo tamtejsze władze są uprawnione do tego, aby zatrzymywać osoby, które ich zdaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Odradza się także podróży do gubernatorstwa Synaju Północnego, na tereny graniczące z Libią i Sudanem, do Doliny Nilu znajdującej się między Asuanem i granicą z Sudanem, wykluczając Abu Simbel. MSZ zaleca także, aby decydując się na podróż do Egiptu, najlepiej wybierać się grupą za pośrednictwem certyfikowanych biur turystycznych, które mają ściśle określone procedury dotyczące bezpieczeństwa przyjezdnych.

