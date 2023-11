Spis treści: 01 To najtańszy kierunek na grudzień. Polecisz za 850 zł

To najtańszy kierunek na grudzień. Polecisz za 850 zł

Sprawdziliśmy ceny wycieczek all inclusive na najpopularniejszych serwisach podróżniczych takich jak Wakacje.pl i Travelplanet.pl. Ceny poszczególnych kierunków na pierwszą połowę grudnia są bardzo zbliżone do siebie. Różnią się głównie hotelami i ewentualnie niektórymi regionami.

Najkorzystniej cenowo prezentuje się w danym momencie Egipt, do którego można polecieć z Wakacje.pl z Polski za ok. 850 zł np. w terminie od 3 do 10 grudnia 2023 roku. Natomiast na stronie Travelplanet.pl znajdziemy podobne wycieczki już za ok. 875 zł. Większość tych ofert dotyczy regionu Sharm El Sheikh oraz Hurghada. Obecnie w Egipcie temperatura w ciągu dnia może sięgać nawet 28 st. Cel.

Wakacje za niecałe 1000 zł za osobę

Bardzo dobrze cenowo prezentuje się również Turcja, w której jednak będzie chłodniej niż w słonecznym Egipcie. Ten kierunek przypadnie do gustu osobom nielubiącym upałów i wolącym cieszyć się rześką pogodą podczas zwiedzania.

Oferty możemy znaleźć już za ok. 939 zł w terminie od 16 do 23 grudnia 2023 roku. Na stronach takich jak Wakacje.pl lub Travelplanet.pl znajdziemy wycieczki do Riwiery Tureckiej, Alanyi oraz Side. Temperatura w ciągu dnia może sięgać nawet 22 st. Cel., jednak warto liczyć się z możliwością występowania opadów.

Podróże last minute za ok. 1100 zł. Co oferują biura podróży?

Trzecią ciekawą i budżetową propozycją jest Tunezja, do której można polecieć w pakiecie all inclusive nawet za ok. 1180 zł w terminie od 7 do 14 grudnia 2023 roku. Touroperatorzy oferują wyjazdy do Zarzis i Djerby. Temperatura w Tunezji w tym okresie może wahać się od 18 do 25 st. Cel. Podobnie jak w Turcji mogą zdarzyć się dni chłodne oraz deszczowe, więc warto zaopatrzyć się w bluzę oraz parasolkę.

Biura podróży również oferują wczasy np. nad polskim morzem w grudniu w pakiecie all inclusive. Jednak warto pamiętać, że te wycieczki najczęściej nie obejmują wtedy transportu. Ceny bywają zróżnicowane i zaczynają się od ok. 1079 zł za osobę na 7 dni.

