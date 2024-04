Moja Wola, usytuowana na granicy województw wielkopolskiego i śląskiego, tuż przy drodze z Łodzi do Wrocławia, jest dziś miejscem, o którym słyszało niewielu. W połowie XIX wieku stanął tam jednak pałac myśliwski, który rozsławił niewielką osadę na całą Europę. By dziś dzielnie piastować miano perełki na skalę światową .

Jego budowę, na polecenie księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma, rozpoczęto w 1852 roku. Pałac zaprojektowany przez architekta Karłowskiego, otoczony zewsząd gęstwiną lasów, miał zachwycać swoim wyglądem, zaś architekturą przypominać te budowane wówczas w Szkocji. To stamtąd książę Wilhelm miał przywieźć wiele inspiracji, które wprowadził kolejno do swojego zamku w Mojej Woli.

Sam obiekt zachwycał jednak nie tylko z zewnątrz. Każde z jego pomieszczeń miało zostać zaaranżowane w taki sposób, by wyglądem nawiązywać do jednego ze szkockich klanów. Kolorystykę z charakterystycznych kratek przeniesiono na tkaniny w oknach i na taperki mebli, zaś ściany i sufity ozdobiono bogatymi malowidłami przedstawiającymi sceny rodzajowe i motywy florystyczne .

Goście księcia Wilhelma, o czym mówią zachowane do dziś wspomnienia, z zachwytem opisywali wizyty w tym miejscu. Podziwiać mogli bowiem nie tylko ścienne malowidła, ale również liczne trofea - rogi czy wypchane zwierzęta, a na tarasie dostrzec nawet podobno głowę słonia. Wewnątrz do dziś zachowały się niektóre z malowideł, a także oryginalne posadzki i drewniane belkowane sufity.

Posiadłość w 1885 roku odkupił baron Daniel von Diergardt, postanawiając kolejno rozbudować budynek o piętrowe skrzydło z jadalnią i biblioteką. Po jego śmierci majątek odziedziczyła wdowa Agnes von Diergardt, mocno angażując się kolejno w życie okolicznych mieszkańców. Organizowała dla nich spotkania biblijne, zaś dwa razy w tygodniu czekała na nich, by zwyczajnie mogli podzielić się z nią swoimi troskami. W swoim domu zabraniała jednak picia wina, uznając alkohol za największy problem wsi. W 1945 roku baronową zmuszono do opuszczenia rezydencji.

Pałac, który wpisano do rejestru zabytków, walczy dziś o przetrwanie. Czy uda mu się odzyskać dawną świetność? To ważne szczególnie dlatego, że na starym kontynencie zachowały się zaledwie trzy podobne budynki. Warto więc zdecydować się na wycieczkę do Mojej Woli, by na własne oczy zobaczyć polską pałacową perełkę.