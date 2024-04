Podróżowanie nie musi być drogie. Wystarczy wiedzieć, w jaki sposób je zorganizować, aby nie przekroczyć swojego budżetu. Podpowiadamy, jakie atrakcje w całej Polsce możesz odwiedzić, aby zapewnić sobie i swoim bliskim ciekawy, ale tani wyjazd.

Spis treści: Trójmiasto Warszawa Kraków Poznań Malta

Trójmiasto

Park Oliwski w Gdańsku

Park Oliwski w Gdańsku jest otwarty dla zwiedzających bezpłatnie. To zabytkowy park, który znajduje się nad Potokiem Oliwskim w dzielnicy Oliwa. Park zachwyca nie tylko urokami przyrody, ale również swoją historią. Jego początki datuje się na XVI wiek, kiedy opat Franciszek Zaleski wzniósł nową siedzibę opatów i poszerzył ogród naokoło jej tak, aby stykał się ze starszym ogrodem klasztornym.

Na przestrzeni lat w ogrodzie zmieniali się właściciele oraz mody. Dzisiaj możemy zobaczyć tego ślady. Znajdziemy elementy ogrodu w stylu barokowym oraz motywy orientalistyczne, antyczne czy rustykalne. To miejsce warte odwiedzenia, szczególnie kiedy potrzebujemy chwili wytchnienia od miasta.

Murale na Zaspie

To kolejna gdańska atrakcja, która może zachwycić. Znajdujące się w dzielnicy Zaspa bloki ozdobione zostały przez Kolekcję Malarstwa Monumentalnego. Składa się ona z 59 wielkoformatowych murali oraz 19 aranżacji wejść do klatek. Aby móc je podziwiać wystarczy wybrać się na dłuższy spacer z mapą, która dostępna jest na stronie internetowej muralegdanskzaspa.pl. Możemy również udać się do Instytutu Kultury Miejskiej po papierowy przewodnik i mapę.

Jeśli uda nam się dobrze zaplanować wyjazd, będziemy mogli skorzystać z wycieczki zorganizowanej przez lokalnych przewodników i przewodniczki. Na darmowy spacer należy zapisać się poprzez stronę internetową.

Rozwiń

Molo w Gdyni Orłowo

Molo w Gdyni Orłowo to dobry wybór dla osób, które wolą unikać tłumów i nie lubią hałasu. Plaża Gdynia Orłowo to miejsce, które ma kameralny klimat. Doskonałe do odwiedzenia z dziećmi. W odróżnieniu od molo w Sopocie tutaj nie zapłacimy za zwiedzanie. Plaża otoczona jest majestatycznym klifem, który sprawi, że wycieczka na plażę będzie miała urokliwy charakter. Warto ją odwiedzić w tym roku.

Plaża w Gdyni otoczona jest pięknym klifem 123RF/PICSEL

Warszawa

Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie to popularna atrakcje, której nie trzeba przedstawiać nikomu. Zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w XVII wieku może być ciekawym punktem wycieczki. To nie tylko piękne ogrody, ale także ciekawa architektura. To punkt obowiązkowy do nadrobienia dla osób, które nigdy nie odwiedziły warszawskich Łazienek.

Łazienki Królewskie w Warszawie to obowiązkowy punkt wycieczki Magdalena Paluchowska 123RF/PICSEL

Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej

Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej to mniej popularna atrakcja, którą warto jednak odwiedzić. To znajdujący się na Powiślu ogród, który może być dla nas wytchnieniem po długim dniu zwiedzania. Największą atrakcją są ogrody znajdujące się na dachu Biblioteki. Zwiedzający mogą na niego wejść i zachwycić się nie tylko roślinnością, ale także panoramą Warszawy. Z mostka i tarasów widokowych zobaczymy Stadion Narodowy, Most Świętokrzyski oraz Wisłę. Ogród otwarty jest od wiosny do późnej jesieni.

Kraków

Darmowe muzea

W poniedziałki za darmo odwiedzimy Fabrykę Schindlera — musimy jednak pamiętać, aby wcześniej zarezerwować wejściówkę. Na Rynku Głównym będziemy mogli wejść do Wieży Ratuszowej. Przy ul. Szerokiej wejdziemy natomiast do Starej Synagogi.

We wtorki za to wejdziemy na wszystkie wystawy stałe oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie. Warto odwiedzić nie tylko Gmach Główny, ale również Sukiennice, Muzeum Wyspiańskiego, Muzeum Czartoryskich czy Dom Jana Matejki. Za darmo wejdziemy również do Muzeum Etnograficznego, Archeologicznego oraz Muzeum Fotografii. Z kolei w czwartki możliwe jest bezpłatne wejście do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz Muzeum Dominikanów.

Jeśli jesteśmy fanami chodzenia po muzeach, kilka dni w Krakowie może być idealnym wyborem na tegoroczne wakacje.

Muzeum Narodowego w Krakowie materiały prasowe

Poznań

Stare Zoo

Poznańskie Stare Zoo to najstarszy, działający bez przerwy ogród zoologiczny w Polsce. Wstęp do niego jest całkowicie bezpłatny, a Zoo otwarte jest od kwietnia do września od godziny 9:00 do 19:00.

To punkt warty odwiedzenia — jego zabudowa została wpisana nawet do rejestru zabytków, dlatego warto zwrócić na nią szczególną uwagę. Stara lwiarnia, pawilon małp, stara ptaszarnia czy słoniarnia to zabytki, które mogą zrobić wrażenie nawet na osobach, które nie są amatorami ogrodów zoologicznych.

Stare Zoo w Poznaniu znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 19.

Zoo w Poznaniu można zwiedzać za darmo 123RF/PICSEL

Malta

To część Poznania, która leży na północnym i południowym brzegu Jeziora Maltańskiego. W dawnych czasach tereny te były ulubionym miejscem na rekreację polskiej ludności Poznania. Dzisiaj jest to również miejsce, w którym można postawić na aktywność i odpoczynek. Obecnie południowa część Malty zajęta została przez sztuczne Jezioro Maltańskie i las komunalny. Z kolei jej wschodnia część to tereny zajęte przez Nowe Zoo na Białej Górze.

To doskonałe miejsce na spędzenie ciepłego dnia. Znajdziemy tu dużo atrakcji, a czas spędzony z daleka od miasta pozwoli nam się zregenerować i naładować baterie.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! .